Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada hayvan refahına zarar veren davranışları gösteren görüntülerin ardından harekete geçti. Yapılan incelemelerde, söz konusu işletmenin Çorum'da bulunduğu tespit edildi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmede denetim gerçekleştirdi ve mevzuat çerçevesinde idari para cezası uygulandı. Ayrıca, hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşullar düzeltilerek bakım alanları temizlendi ve hayvanların uygun şartlarda barındırılması sağlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, hayvanlara yönelik ihmal veya kötü muamelenin kabul edilemeyeceği vurgulanırken, bu ilkeyi ihlal eden kişi veya işletmelere taviz verilmeyeceği belirtildi. Ülke genelinde hayvan refahını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

