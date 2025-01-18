Harran ilçesine bağlı Oğulcuk Mahallesi’nde, 15 Ocak 2025 tarihinde, ailesi tarafından rahatsızlandığı gerekçesiyle Harran Devlet Hastanesi’ne götürülen 6 yaşındaki M.N.B. isimli çocuğun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Valilikten Açıklama: "Soruşturma Titizlikle Sürdürülüyor"

Şanlıurfa Valiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak olayın hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Harran İlçemize bağlı Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi’ne getirilen 6 yaşındaki M.N.B. isimli çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

Olayla ilgili iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken sosyal medya kullanıcıları ve sivil toplum kuruluşları, adaletin sağlanması ve benzer olayların önlenmesi için etkili tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Soruşturma Devam Ediyor

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi için otopsi raporunun beklenildiği öğrenildi. Valilik ve yetkili makamların gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA