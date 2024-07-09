Asrın felaketi, 6 Şubat depremleri sonrası hasarın en büyük olduğu illerin başında gelen Adıyaman’da binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor. Yıkımların devam ettiği Adıyaman’da vatandaşların en büyük çilesi ise toz ve enkaz kalıntılarının tamamen temizlenmemesi. Adıyaman Merkez Yavuz Selim Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın yıkımı Şubat ayı sonlarında tamamlandı. Binanın yıkım işlemi sonrası yüklenici firma, yıkım yaptığı alanda yerinde ayrıştırma işlemi gerçekleştirdi. Ancak firma, yıkımla birlikte oluşan temel çukurunu olduğu gibi bırakarak gitti. Büyük tehlike saçan çukur adeta bir göle dönüşürken, etrafında oynayan çocukların içine düşme ihtimali vatandaşlar arasında derin endişe yaratıyor. Çukurun kapatılması için defalarca yetkililere ulaştıklarını aktaran vatandaşlar sorunun bir türlü çözülmediğini, çukurun kapatılmadığını ifade ediyor.

Mahalle sakini vatandaşlar, “ Yıkım sonrası kimse gelmedi, açılan çukur tehlike saçıyor. Temel çukurunda oluşan su birikintisi adeta bataklığı andırıyor. Belediye ile görüştük, Çevre ve Şehircilik ile görüştük hiçbir işlem sağlanmadı. Bir defa sadece burada şerit çekildi bir süre sonra şerit de yetersiz oldu. Yaklaşık 4 aydır bu çukur kapanmadı. Burada bir çocuk çukura mı düşmeli? Ya da birinin başına bir şey mi gelmeli. Yüklenici firma ortada yok. Bizler mahalle sakinleri olarak bir an önce yetkililer tarafından bu çukura ve enkaz kalıntılarına yönelik gerekli işlemlerin sağlamasını bekliyoruz.” İfadelerini kullandılar.

Kaynak : PHA