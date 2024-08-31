Törene Adıyaman Garnizon Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve basın mensupları katıldı.

Vali Vekili Ali Erdoğan, konuklarını kapıda karşılayarak sıcak bir şekilde ağırladı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarihindeki şanlı zaferlerin önemine vurgu yaparak, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir sembolüdür," dedi.

Katılımcılardan 30 Ağustos Mesajları

Kabul törenine katılan isimler, Perre Haber Ajansı mikrofonlarına önemli açıklamalarda bulundular.

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zaferi’nin sadece askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Anadolu halkının emperyalist güçlere karşı bağımsızlık mücadelesi verdiği bir destan olduğunu belirtti. "Bu zafer, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolda atılan en önemli adımdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yurdun dört bir yanı işgal altındayken Anadolu’nun özgürlük ateşini yakmışlardır. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyet’in değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır," ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanı Mehmet Veysel Dolgun ise konuşmasında, 30 Ağustos’un Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin en büyük kanıtı olduğunu söyledi. "Atatürk’ün mücadelesi sonucunda kazanılan bu topraklar, bizim için kutsal birer emanettir. Devletimizin tüm imkanlarıyla, özellikle Adıyaman’da deprem sonrası yaraların sarılması ve şehrin yeniden inşası için çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük şantiyesi şu anda Adıyaman’da bulunuyor ve halkımızın desteğiyle kısa sürede daha güçlü bir şehir olacağız," dedi.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın milli bir ruhun yeniden canlanmasını simgelediğini belirtti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin de zaferidir. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, Adıyaman’ın yeniden inşası için büyük bir gayretle çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine dikkat çekerek, "Bu zafer, vatan toprakları için canlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin bir eseridir. Bizler, bu topraklarda bağımsız ve özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunu onlara borçluyuz. 102 değil, 1000 yıl da geçse, onların bize emanet ettiği bu değerleri koruyacağız," dedi.

Adıyaman Süryani Kadim Kilisesi Metropolit'i Ğriğoriyos Melki Ürek, tören sırasında yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak Adıyaman’ın deprem sonrası yaşadığı zorluklara değindi. "Şehrimiz büyük bir deprem felaketi yaşadı ve birçok yapımız ağır hasar aldı. Umuyoruz ki en kısa sürede yaralar sarılır ve şehir tekrar ayağa kalkar. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," dedi.

GAP Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz da konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihsel önemine vurgu yaparak, "Bu zafer, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı kazandığı en büyük zaferlerden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bir imparatorluğun küllerinden yeni bir Cumhuriyet ortaya çıkarmışlardır. Cumhuriyetin nasıl zor şartlarda kazanıldığını genç nesillere anlatmak hepimizin görevidir," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA