Tutdere, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda gösterilen azim ve kararlılığın, bugün de ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar karşısında devam ettiğini vurguladı.

"30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyetimizin Temellerinin Atıldığı Gün"

Tutdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı kazandığı büyük zaferin sembolü olduğunu belirtti. "Bugün, cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milletimizin emperyalizme karşı bir bütün olarak verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı gündür," diyen Tutdere, Türk milletinin bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamasını, bu topraklar için canlarını feda eden kahramanlara borçlu olduklarını ifade etti.

"Deprem, Yoksulluk ve Ekonomik Krizle Mücadele Ediyoruz"

Konuşmasının devamında, Adıyaman’ın mevcut durumuna da değinen Tutdere, şehrin deprem, yoksulluk ve ekonomik krizle adeta bir savaş halinde olduğunu söyledi. "Adıyamanlılar olarak, depremin yaratmış olduğu yıkıntıları ve acıları kaldırmak adına büyük bir mücadele içindeyiz. Aynı milli mücadeledeki azim ve inançla sorunların üstüne gidiyoruz ve bu sorunları çözeceğiz," diyerek Adıyaman halkının dayanışma ruhunu vurguladı.

"Adıyaman’ı Daha Güzel Günlere Taşıyacağız"

Tutdere, tüm zorluklara rağmen Adıyaman’ı hak ettiği güzel günlere taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi. Şehrin geleceği için kararlı olduklarını belirten Tutdere, "Milletimizin güvenini alarak, cesaretle sorunların üstüne gideceğiz ve bu şehri gençlerimizin hayal ettiği bir kent yapacağız," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA