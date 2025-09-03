İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 29 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda, 388 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 89 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 64'ünün tutuklandığını, 9'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hâkkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle dolandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi, uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Şüphelilerin banka hesaplarında 28 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum.”

“Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz!”

Kaynak : PHA