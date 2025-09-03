İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 388 vatandaşı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 89 şüphelinin yakalandığını, 64’ünün tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Eylül 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir ayda 29 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda, 388 vatandaşı dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 64’ü tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ettiği öğrenildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1963098933665628483

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin vatandaşları tarihi eser bulma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak ve sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak dolandırdığını belirtti. Şüphelilerin banka hesaplarında 28 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nı ve İl Emniyet Müdürlüklerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” diyerek kararlılık mesajını yineledi.