İYİ Parti Heyeti, Adıyaman İl Teşkilatı ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek Adıyaman Belediyesi Abdurrahman Tutdere ile bir araya geldi. Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, deprem bölgesi olan Adıyaman’ın biraz daha toparlandığını dile getirerek, “İnşallah şehirdeki çalışmalar zamanla biraz daha hızlanacak” dedi.

Belediyecilik anlamında başarılı bir yönetimin olduğunu vurgulayan Milletvekili Gürban, “Belediyenin başarısı sokaklardan görünüyor” dedi.

“Deprem şehirlerinin sorunlarını Meclis’e taşısak da bir gelişme yok”

Muhalefet olarak Türkiye’de herkese eşit adaletin sağlanması, Adıyaman’a destek olmak ve moral vermek amacıyla Adıyaman’da bulunduklarını belirten Milletvekili Gürban, “Şehriyle ilgilenen bir Belediye Başkanı var. Şehrin sorunlarını da dinledik, bazı şeyleri not aldık ve bu sorunları Meclis’te dile getireceğim. Zaten genel olarak deprem bölgesi şehirlerinin yaşadığı problemleri mecliste bunları sık sık dile getiriyoruz ama hala bu konuda gelişme yok. Yapabileceğiniz bazı şeyler sizi de aşıyor. Buna bir hazine bütçesi lazım. İnşallah İYİ Parti Teşkilatı ile birlikte sesinizi duyurmaya çalışacağız.” dedi.

“Heyet ziyaretleri çok kıymetli”

İYİ Parti Heyeti’ne ziyaretleri için teşekkür eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı olarak bu tür heyetlerin Adıyaman’ımızda bulunması, şehrimizin ve insanlarımızın sorunlarını dinlemeleri bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Milletvekilimiz Gürban’ı, Adıyaman Milletvekili olarak görmek istiyoruz”

Göreve geldiklerinden bu yana depremin izlerini silmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Tutdere, “Şu an Geldiğimiz noktada ciddi anlamda yol aldık, altyapı ve üstyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Şehrimizin sorunlarının çözümü konusunda, Milletvekilimiz bundan sonraki süreçte parlamentoda Adıyaman'ımızın sesi olacak. Biz buna inanıyoruz, bugünden sonra bir Adıyaman milletvekili olarak sizi görmek istiyoruz. İnşallah, Milletvekilimizin desteği ile bundan sonraki süreçte daha çok iş yapacağız” dedi.

“Adıyaman’ın sorunlarını çözme yolunda, her türlü eleştiriye ve öneriye açığız”

Adıyaman’ın tüm siyasi partileriyle ve tüm halklarıyla kardeşliğin şehri olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, “Adıyaman bundan sonra da bölgenin en güzel şehri olamaya devam edecek. Tüm siyasi partilerimize eşit mesafedeyiz, tüm siyasi partilerimizin demokratik ortamda örgütlenmeleri, kendilerini halka anlatmaları, sorunlara çözüm üretmeleri konusunda biz Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bundan sonra da onlardan gelecek eleştirilerin ve önerilerin başımızın üstünde yeri vardır. Buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum, tüm siyasi partilerimizde Adıyaman'ın sorunlarının çözümü, Adıyaman'ın halkının taleplerinin karşılanması konusunda her türlü öneriye ve her türlü eleştiriye açığız” dedi.

Başkan Tutdere’den hukuksuzluklar karşısında gösterilen dayanışmaya teşekkür mesajı

Başkan Tutdere, geçtiğimiz aylarda kendisine yapılan gözaltı sürecine yönelik açıklamalarda bulunarak, “Özellikle yaşamış olduğumuz hukuksuzluklar karşısında Sayın Genel Başkanımızın, parlamentoda birlikte çalıştığımız İYİ Partili Milletvekili arkadaşlarımızın göstermiş oldukları dayanışma için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimizin hedefi adaletli, demokratik ve hukukun üstünlüğünün tam olarak tesis olduğu bir ülkedir. İnşallah, ülkemiz hepimizin mutlu olacağı ve 86 milyon insanımızın birlikte yaşayacağı bir ülke olur” ifadelerini kullandı.

“Belediye Başkanımız, teşkilatımızın sorunlarına çözüm oluyor”

Adıyaman Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Türk ise, “ Sayın Belediye Başkanımız ile Adıyaman’da yaşanan sorunlara yönelik istişarede bulunuyoruz. Sayın Tutdere, İl ve İlçe Teşkilatlarımızı zaman zaman ziyaret ederek, sorunlarımızı dinliyor ve çözüm buluyor. Ben hepinizin huzurunda Sayın Belediye Başkanı’na İYİ Parti'ye göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Zor şartlar altında yaşasak da Adıyaman'a hizmet etme sevdamızdan dolayı buradayız”

Parti olarak önceliklerinin Adıyaman olduğunu dile getiren Başkan Türk, “Adıyaman’dan başka Adıyaman yok. 6 Şubat depreminden sonra her birimiz bir yerlere savrulduk. Benim şu anda oturduğum bir ev yok. Adıyaman’da olduğum sürece ailem ve akrabalarımda kalıyorum. Ankara’ya taşındım. Arkadaşlarımız Türkiye'nin muhtelif illerine dağıldılar. 6 Şubat depreminde 11 Yönetim Kurulu Üyemizi kaybettik. 200'e yakın üyemizi kaybettik. Ama şartlar oluştuğu zaman bu arkadaşlarımız, yani başka illere giden arkadaşlarımız yavaş yavaş tekrar memleketine dönmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Adıyaman sevdalısıyız. Bizler zor şartlarda burada hayatımızı idame ediyoruz ama Adıyaman'a hizmet etme sevdamızdan dolayı buradayız” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Türk, Kongre süreciyle ilgili çalışmalara başladıklarını da dile getirdi.

Heyet, buluşmanın ardından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye plaket takdim etti.

İYİ Parti Heyeti, Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen buluşmanın ardından Adıyaman Baro Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan ile bir araya geldi.

“Ülkede demokrasi sorunu var”

Gerçekleştirilen buluşmada, barış sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “Silahların bırakılması çok önemli ve çok kıymetli bir adım oldu. Ancak ülkedeki sorun demokrasi sorunu, sadece Kürt meselesi değil. Seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, avukatlar, aydınlar, gazeteciler, öğrenciler cezaevinde. Söylediğiniz sözlerden dolayı cezaevine girme ihtimaliniz yüksek” ifadelerini kullandı.

Heyet, buluşmanın ardından Adıyaman Baro Başkanı Av. Bilal Doğan’a plaket takdim etti.

İYİ Parti Heyeti Adıyaman’da gerçekleştirdikleri program kapsamında, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Adıyaman Gazeteler Cemiyeti’ni de ziyaret etti.

Kaynak : PHA