Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, kavşaktaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, projeyi yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “Söz verdiğimiz gibi projeleri takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz” dedi.



Kaza riskini azaltacak aydınlatma ve cep düzenlemeleri



Milletvekili Özhan, özellikle gece saatlerinde yaşanan kaza riskine dikkat çekerek, kavşakta aydınlatma altyapısının tamamen tamamlandığını bildirdi. Bunun yanı sıra yan cep düzenlemelerinin de aktif şekilde sürdüğünü ifade eden Özhan, “Besni’den Adıyaman istikametine doğru olan kısımda cep çalışmaları tamamlandı ve yolun asfaltlanmasına başlandı” dedi.



Çalışmaların sadece fiziksel düzenleme ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Özhan, “Kavşaktaki üstyapı çalışmaları tamamlandığında aydınlatmalarımız da devreye girecek. Böylece vatandaşlarımıza konforlu, güvenli ve rahat ulaşım imkânı sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.



Hedef: Ay sonuna kadar tamamlanması



Terbizek Kavşağı’ndaki üstyapı, asfalt ve aydınlatma çalışmalarının ay sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını dile getiren Milletvekili Özhan, “İnşallah kavşağın tamamını ay sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu bir yolda seyahat etmelerini sağlamaktır” dedi.



Bölge için kritik bir ulaşım noktası



Adıyaman’ın şehir içi ve çevre yol bağlantılarında önemli bir konumda bulunan Terbizek Kavşağı, tamamlanacak çalışmalarla birlikte hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de kazaların önlenmesine katkı sağlayacak.



Yetkililer, çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA