Ziyarette zabıta personeliyle görüşen Mustafa Kamış, Zabıta Haftası'nın önemini vurgulayarak, zabıtaların toplum düzeni ve kamu güvenliği açısından hayati görevler üstlendiğini ifade etti.



Zabıta Haftası nedir, ne zaman kutlanır?



Belediyelere bağlı yerel kolluk görevlileri olan zabıta teşkilatının kuruluş tarihi 4 Eylül 1826 olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Türkiye genelinde her yıl 1–7 Eylül tarihleri arasında “Zabıta Haftası” kutlanmaktadır.



Zabıta Haftası süresince, zabıta teşkilatlarının kuruluş yıldönümleri anılır; çeşitli etkinlikler düzenlenir, halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için yürüttükleri çalışmalar ön plana çıkarılır.



Zabıta teşkilatının tarihçesi ve rolü



Zabıta, belediyeler adına şehir içi kamu düzeni, işyeri denetimleri, pazaryerleri düzeni, gıda güvenliği, çevre temizliği, ilan ve reklam kontrolü gibi geniş bir alanda görev yapar.



Osmanlı döneminde “Zaptiye Nezareti” ile kurumsallaşmaya başlayan zabıta yapısı, Cumhuriyet döneminde çıkarılan Belediye Kanunu ile modern bir çerçeveye kavuşmuş, bugün kent yaşamının düzenlenmesinde vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.



Ziyaretin anlamı



Mustafa Kamış tarafından Kahta Otogar Zabıta Karakolu’na gerçekleştirilen ziyaret, zabıta personelinin moralini yükseltirken, toplumsal hizmet anlayışının önemine de dikkat çekti. Zabıta teşkilatının yerel yönetimlerle vatandaş arasındaki köprü rolü, bu tür etkinliklerle daha görünür hale geliyor. Kamış, Zabıta Haftası’nı; yalnızca zabıta teşkilatının değil, tüm toplumun huzur ve güvenlik bilincini pekiştiren önemli bir hatırlatma haftası olarak değerlendirildi.

Kaynak : PHA