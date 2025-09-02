JASAT’tan nokta operasyon



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında merkez ilçe Bağdere mevkiinde operasyon düzenledi.



Operasyonda; alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından hakkında 9 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.



4 ayrı dosyadan da aranıyordu



Yakalanan şahsın, kesinleşmiş cezasının yanı sıra halen devam eden 4 ayrı suç dosyası nedeniyle de arandığı tespit edildi.



Tutuklanarak cezaevine gönderildi



Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.



Jandarma’dan kararlılık mesajı



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : PHA