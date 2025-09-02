‘Cumhur İttifakı kararlı duruşunu sürdürüyor’



Bahçeli, açıklamasında öncelikle Cumhur İttifakı’nın duruşuna değinerek şu ifadeleri kullandı:



“Saf ahlak, safi akıl, samimi mizaç, sağlam ve sağduyulu iradenin teşekkül ettiği siyaset ve düşünce insanları yaşadıkları dönemin şuuru, yaşanan hayatın huzur ve güven şuralarıdır. Bu sayede sorun çözme kültürü işler ve işlevsel hale gelmekte, devlet-millet dayanışması en üst düzeyde tecelli etmektedir.



Cumhur İttifakı milli ve manevi değerlerin refakatinde ahlaki, tarihi ve milli sorumluluğun izinde ve idrakindedir. Türkiye’nin temel sorun alanlarına kararlılıkla müdahale edilmekte, yıllara sari kronik ve kumanda edilen sorunların böyle gelse de böyle gitmeyeceği, daha doğrusu gidemeyeceği artık meydandadır.”



‘Türkiye Yüzyılı Türk milletinin devridir’



Bahçeli, “Türkiye Yüzyılı” vurgusu yaparak şunları dile getirdi:



“Türk milleti gelecek umutlarının gerçekleşeceğine inanmış, yüksek hedeflerine ulaşacağına ikna olmuş, bunların da Cumhur İttifakı’nın cesur, dürüst ve ilkeli mücadelesiyle hayat bulacağını takdir ve tensip etmiştir. Artık hiçbir şey eski usul ve esaslar çemberinde sıkışıp kalmayacaktır.



Yeni dünyanın Türk yorumu Türkiye Yüzyılı olarak formüle edilmiştir. Devrin Türk milletinin devri olduğu netleşmiştir. Bu devir aynısıyla barış devri, kardeşlik devri, istikrar ve huzur devri olarak sivrilecektir.”



‘Türk-Kürt kardeşliği sorgulanamaz’



Bahçeli, Türk ve Kürt vatandaşların birliğini hedef alan girişimlere karşı net bir tavır koyarak şu ifadeleri kullandı:



“Yeni Yüzyıl köklü huzur ve kalıcı barışın timsali olacaktır. Türk ile Kürt arasındaki sarsılamaz, sorgulanamaz, sulandırılamaz birliğe ve bütünlüğe gölge düşürmeye, leke sürmeye, nifak saçmaya teşebbüs ve tevessül edenlerin tezgâhı bozulmuştur.



Milli irade muazzam bir destek ve sahiplenmeyle ‘Terörsüz Türkiye’nin arkasında yerini ve tartışmaya kapalı pozisyonunu almıştır.”



PKK, SDG/YPG ve Suriye politikası üzerine değerlendirmeler



Bahçeli, açıklamasında PKK’nın fesih sürecine, SDG/YPG’nin durumuna ve Türkiye’nin Suriye politikasına da değindi:



“PKK’nın kongresini toplayarak fesih işlemini tamamlaması, bir grup PKK’lının da 11 Temmuz’da silahlarını yakması temkinli iyimserliğimizi güçlendirmiştir. Fakat o günden bugüne bir durgunluğun, bir ayak sürümenin, zamana karşı oynamanın, ısrarla top çevirmenin kimi hallerde telaşı kimi hallerde de kurnazlığı gözlerden kaçmamıştır.



Türkiye’nin Suriye politikası şeffaf ve açıktır. Bu ülkenin siyasi ve toprak bütünlüğüyle üniter yapısı vazgeçilmez politik tasavvur ve tercihimizdir. Nihayet bu tasavvur ve tercihten tavizin bedeli öngörülemeyecek kadar tehlikeli olabilecektir.



Suriye için teklifi yapılan ‘Federasyonun bir tık altı’ beyanatları maskeli bölünme ve bölücülük önerisidir. SDG/YPG’nin sürekli yeni dayatmalarla gündemi meşgul etmesi, özerklikten bağımsızlığa varıncaya kadar sıralı talep listelerini paylaşması, nitekim ABD-İsrail’in oyuncağına dönüşmesi vahim bir karmaşanın ön habercisidir.”



Özgür Özel’e sert sözler: ‘Akıl tutulmasının dibindedir’



Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sinop’ta yaptığı açıklamaları hedef alarak şu ifadeleri kullandı:



“Çevremizde bu kadar boğucu ve sancılı olaylar vuku buluyorken, CHP Genel Başkanı’nın Sinop’ta yaptığı konuşma ve içeriği rezalet ve kepazeliğin daha ötesidir. Özgür Özel akıl tutulmasının dibindedir.



Bu patolojik vaka aynısıyla şunları söylemiştir: ‘Ben de Büyük Taarruz’un emrini veren, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan kişi olmak istiyorum. Savaş kazanan kumandan olmak istiyorum.’ Bu hezeyanla dolup taşan, tarif ve tanımında kelimelerin kifayetsiz kaldığı çarpık ifadelerin muhatabını sağlıklı ve sağgörülü addetmek mümkün değildir.



CHP havlu atmış, mefluç hale gelmiş, ipe un sermiş, siyasi komaya girmiştir. Bu ilkel ve ilkesiz siyasi zihniyetin evvelemirde, yüzyılın en büyük rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk davası olarak anılan devasa vurgun ve yağmayla yüzleşmesi, bunun da demokratik ve hukuki hesabını vermesi adalet namusunun konusudur.



CHP’nin sonu karanlık, millet nazarındaki itibarı da sıfırdır.”



‘Cumhur İttifakı istikbalin kudretli devletini inşa edecek’



Bahçeli açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Allah’ın izniyle Cumhur İttifakı istikbalin kudretli devletini inşa edecek, istiklal ve egemenlik haklarımızı fedayı can inancıyla sonuna kadar muhafaza edecektir.”

Kaynak : PHA