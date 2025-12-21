Bankalardaki yabancı para mevduatları, 4 yıl aradan sonra yeniden artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 1 Ocak-12 Aralık 2025 döneminde yabancı para mevduat hacmi 51,2 milyar dolar yükseldi. Parite etkisinden arındırıldığında artış 18,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçmiş yıllara bakıldığında, bankalardaki yabancı para mevduatları 2019-2021 döneminde artış gösterirken, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında KKM uygulaması ve yüksek faiz politikalarıyla gerilemişti. 2024'te ise yabancı para mevduatları 12,9 milyar dolar düşüş kaydetmişti.

2025'teki yükselişte, KKM uygulamasının kademeli sonlandırılması, faiz indirimleri, borsada beklenen getirilerin sağlanamaması ile artan siyasi ve jeopolitik riskler etkili oldu. Ayrıca altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, döviz mevduatlarında nominal bazda rekor artışı beraberinde getirdi.

Yıl başından bu yana dolar kuru yüzde 21, euro yüzde 37, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 14 ve gram altın yüzde 100 değer kazandı. Dolar kuru ve BIST 100'teki artış resmi enflasyonun altında kalırken, euro ve gram altındaki yükseliş enflasyonun üzerinde gerçekleşti.

