Ramsey Giyim Mağazası, Adıyaman Gölbaşı Caddesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Ramsey Genel Müdürlük Temsilcisi Erkmen Onbulak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'Her Açılış, Adıyaman'ın Ayağa Kalkışının Göstergesidir'

Açılışta konuşan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kentin yeniden ayağa kalktığını belirterek, 'Adıyaman'ımızın ayağa kalktığını her fırsatta hem gösteriyor hem ifade ediyoruz. Açılan her iş yeri hem ticari hayata katkı sunuyor hem istihdam sağlıyor hem de hemşehrilerimizin umutlarını yeniden yeşertiyor. Bugün bu işletmenin açılışı için bir araya geldik. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' dedi.

'Gölbaşı Caddesi Yeniden Canlanıyor'

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı Caddesi'nin depremde büyük hasar aldığını hatırlatarak, 'Bugün Adıyaman'da verimli bir mağazanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Altyapısını tamamladığımız Gölbaşı Caddesi'nde yeni mağazaların açılması bizleri mutlu ediyor. Türkiye'nin önemli markalarından birini Adıyaman'ımıza kazandıran iş insanımız Sayın Kemal Demir'in işletmesini sizlerle birlikte açıyoruz' dedi.

'İş İnsanlarını Adıyaman'a Yeni Yatırımlar Yapmaya Davet Ediyorum'

Başkan Tutdere, her açılışın kentin iyileşmesinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, 'Adıyaman, Sayın Valimizin ve tüm kurumlarımızın yoğun gayretleriyle yaralarını sarıyor. Her kestiğimiz kurdelede büyük bir heyecan yaşıyoruz. Bugün de bu heyecanı Ramsey mağazamızın açılışında yaşadık. Her açılış, kentin yeniden hayata dönmesinin işaretidir. Bütün iş insanlarımıza, bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bütün iş insanlarını Adıyaman'a destek olmaya, onların burada yeni yatırımlar yapmaya davet ediyorum. Şehrimizin dayanışmaya ihtiyacı var, şehrimizin gerecekten desteğe ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman'da Böyle Bir Mağazayı Açmaktan Çok Mutluyuz'

Ramsey Genel Müdürlük Temsilcisi Erkmen Onbulak ise, Adıyaman'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Bugün burada olmaktan ve Adıyaman'da böyle bir mağazayı açmaktan çok mutluyuz. Değerli iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir mağaza oldu. Burada hep güzellikler görmeyi ve bu güzelliklerin devam etmesini temenni ediyoruz. Allah utandırmasın' ifadelerine yer verdi.

