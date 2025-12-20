Adıyaman Oto Galericiler Başkanı Ahmet Gündüz, Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Cemiyeti Başkanlığı'na adaylığı kapsamında seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi. Gündüz, yaklaşan seçimlerde mevcut başkan Turabi Bayır ile yarışacak. Açılışa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, oda temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

'Seçimler, Adıyaman'a Yakışır Bir Olgunlukla Geçmeli'

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Önümüzdeki ocak ayı içerisinde STK'larımızın seçimleri olacak. Bu seçimler demokrasinin bir gereğidir. Elbette tüm sivil toplum kuruluşlarımız ve üyelerimiz, en demokratik haklarını kullanarak kendi yöneticilerini seçeceklerdir. Ancak Adıyaman farklarıyla, STK'larıyla ve bütün renkleriyle barışın ve kardeşliğin şehridir. Ben bu kentin Belediye Başkanı olarak, önümüzdeki seçimlerin Adıyaman'ımızın kardeşliğine, birliğine ve beraberliğine yakışır; herkesin kendini ifade edebildiği, herkesin birbirinin düşüncesine ve tercihine saygı duyduğu demokratik bir ortamda geçmesini şimdiden diliyorum. İnanıyorum ki tüm odalarımız ve tüm adaylarımız da bu süreçte Adıyaman'ın birliğine ve kardeşliğine katkı sunacak, bu olgunlukla ve Adıyaman'a yakışır bir anlayışla seçim kampanyalarını yürüteceklerdir' dedi.

'Makamlar Geçici, Kardeşlik Kalıcıdır'

Başkan Tutdere, seçim sürecinde yarışacak tüm adaylara başarılar dileyerek, 'Adıyaman'ın, hepinizin Belediye Başkanı olarak, yarışacak tüm arkadaşlarımıza ve adaylarımıza başarılar diliyorum. Bizim Adıyaman halkı olarak hepinizden beklentimiz şudur; şehrimizin kardeşliği, birliği ve beraberliği her şeyden daha kıymetlidir. Seçimler gelir geçer, başkanlıklar gelir geçer, makamlar geçicidir. Asıl olan kardeşliğimizdir, birliğimizdir, beraberliğimizdir. Elbette hepimiz yarışacağız, hepimiz propagandamızı yapacağız ancak asla birbirimizi kırmayacağız, ayrışmayacağız. Hep birlikte birleşeceğiz ki bu kent düştüğü yerden kalksın' ifadelerini kullandı.

'6 Şubat'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hatıralarıyla yaşayacağız'

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Tutdere, 'Bir anda aklımız bizi 6 Şubat öncesine götürdü. Sanırım hepiniz aynı duyguları yaşadınız. Çevremize baktığımızda, 6 Şubat öncesindeki bu bölgenin canlılığı, esnafı ve insanları gözümüzün önüne geldi. Bu bölgede çok sayıda can kaybımız oldu. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat'ta hepimiz büyük acılar yaşadık ve bu acıyı hâlâ yüreğimizde taşıyoruz. Onların bize emanet ettiği bu topraklarda, bu kentte kardeşlik ve birlik içerisinde yeniden yaşamı kuruyoruz. Bu bölgede yeni yaşam alanları açılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onların hatıralarını asla unutmadan, saygı ve sevgiden en küçük bir eksiklik göstermeden hem anılarını yaşatacak hem de birlik ve beraberlik içerisinde yaşamımızı sürdüreceğiz' dedi.

'Adıyaman İyileşiyor, Belediye Olarak Yoğun Mesai İçerisindeyiz'

Şehrin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Başkan Tutdere, 'Moraliniz yüksek olsun. Adıyaman iyileşiyor. Biz belediye olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz; diğer kurumlarımız da aynı şekilde yoğun bir mesai yürütüyor. Bir kenti yeniden inşa etmek kolay değil. Bu kentin 70 yıllık birikimini, altyapısıyla ve üstyapısıyla yeniden hayata geçirmek büyük bir emek istiyor. Ancak sizlerden aldığımız destek ve dayanışma ile gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde hep birlikte şehrimizi toparlayacak, güzelleştireceğiz' ifadelerine yer verdi.

Başkan Tutdere'den Yol ve Altyapı Çalışmalarına Anlayış Çağrısı

Açılışı yapılan yerin yalnızca bir seçim irtibat bürosu olmadığını ifade eden Başkan Tutdere, 'Bu süreçte gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ediyorum. Özellikle şoför esnafımızın yaşadığı sıkıntıların ve altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımızın mevcut durumunun farkındayız. Gün geçtikçe bu standartları da yükselteceğiz. Açılışını yapacağımız bu yer, bir seçim irtibat bürosundan ziyade bu camianın kardeşlik ve birlik mekânı olacaktır. Herkesin gelip oturacağı, sohbet edeceği ve geleceğe dair birlikte fikir üreteceği bir alan olacak. Şimdiden hem bu seçim irtibat bürosunun hem de bu sürecin Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

'Adıyaman İçin Yeniden Bir Yapılanma Sürecine Gireceğiz'

Adıyaman Oto Galericiler Başkanı Ahmet Gündüz, Adıyaman için seçim sürecinin başladığını belirterek, 'Bu sürecin Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman için yeniden bir yapılanma sürecine gireceğiz. Servis araçlarımızı yenileyecek, şoförlerimizin sorunlarıyla yakından ilgileneceğiz. Kısacası, bize düşen ne varsa Adıyaman için yapacağız' dedi.

