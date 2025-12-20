Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, kentin güney mahallelerinde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hat döşeme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Altyapı ihtiyaçlarının kalıcı çözümlerle giderilmesi hedeflenirken, çalışmalar belirlenen program doğrultusunda sürdürülüyor.

Bu kapsamda Yenimahalle 26.118, 26.125 ve 26.132 numaralı sokaklarda, Haydar Efendi Caddesi ile Arzumkent Caddesi'nde yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmaları yürütülüyor. Malatya Caddesi'nde 225'lik, Bahçelievler Mahallesi'nde bulvar boyunca 560'lık ve 225'lik hat döşeme çalışmaları sürerken; 904, 986, 988, 908 ve 942 numaralı sokaklarda ise 140'lık içme suyu boru hattı çalışmaları devam ediyor.

Altyapısı Tamamlanan Sokaklarda Asfalt Serimi

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda asfalt serimi ve yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu süreçte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı asfalt ekipleri de Fen İşleri Müdürlüğü'ne destek veriyor.

Ekipler tarafından Hocaömer Mahallesi 210. Sokak'ta, Yahya Kemal Caddesi 203 ve 204 numaralı sokaklarda, Şifa Caddesi, 1164. Sokak, Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ile Yenimahalle'de 26173. Sokak, Flamingo Yolu, Karaali Caddesi ve Haydar Efendi Caddesi'nde yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yunus Emre Mahallesi 29158. Sokak ve Marangozlar Sitesi'nde ise finişer ile asfalt serimi yapılıyor.

Ağaç Budama ve Yeşil Alan Bakımları Sürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bulvar ve caddelerde yaya ve araç trafiğinin güvenliğini artırmak amacıyla yüksek ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Parklar ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri de titizlikle yürütülüyor.

'Adıyaman'ın Her Noktasında Ekiplerimiz Özveriyle Çalışıyor'

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Adıyaman'ımızın her noktasında yaşam kalitesini yükseltmek için ekiplerimizle sahadayız. Altyapıdan üstyapıya, yeşil alanlardan çevre düzenlemelerine kadar tüm çalışmalarımızı planlı ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve kentimizi daha yaşanabilir hale getirmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

