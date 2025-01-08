Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan: "2025 yılını Aile yılı olarak seçmeyi kararlaştırdık" demiş. Geçen 2024 yılını da emekli yılı olarak seçmişti. Emeklilerin hangi koşullarda yaşadığını çok iyi biliyoruz. Ne yani şimdi sıra biz ailelere mi geldi? Desenize yandık o zaman. Yaşadığımız çekilir çile değil, bu sefalet vatandaşa yeter. Yoksulluk,işsizlik, adaletsizlik başını almış gidiyor.

Sn. Cumhurbaşkanı, 2024 yılını emekli yılı ilan etmiştiniz ya sayenizde emekliler çok eziyet çekti.

Aile yılı, evine ekmek götüremeyen babalar, çöpten yiyecek alan teyzelerin mi yılı olacak?...

Emekli olan ama çalışmak zorunda olan vatandaşların mı aile yılı olacak soruyoruz!...

Bu ülkede yoksulluk yüzünden aileler yok oluyor, çocuklar okula boş beslenme çantasıyla gidiyor, gençler iş bulamıyor.

Yokluk, yoksulluk, pahalılık "Aile" kurumunu yok etmesin tek dileğimiz yaşama tutunmak olsun.

Aile kurmak için gençler evlenemiyor. Evlilik oranlarında ciddi azalmalar var. Bırakın aileyi tek başına karın doyurmak bile zor oldu. Üç çocuk çağrısını yineliyorsunuz ama insanlar geçinemiyorken, çocuklarına nasıl bir gelecek inşa edecek?...

Sanki memleket güllük gülistanlıkmış gibi. Oysa yurdum yangın yeri!

Sizin iktidarınızda,

Geride bıraktığımız 2024 yılında 440 kadın öldürüldü. Kadınlar en çok evlerinde, en güvende hissetmeleri gereken yerde eşleri tarafından katledildi. Kadınlar aileleri tarafından katledilirken, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi trajikomik değil mi? Ailesi yani yakını tarafından cinayete kurban giden kadınlar, istismara uğrayan çocuklar, bir hatırlatma daha Çocuk İstismarı-Ölümleri Araştırılsın" Önergesi sizin iktidarınızda ret edilmedi mi?...

Bir kez daha sormak isterim,

3 çocuk yapacak kadını ailesinden kim koruyacak?...

2025 Yılı Aile yılı mi,Yoksulluk yılı mı olacak hep beraber göreceğiz. Tabi ki güzel bir yıl olmasını isterim, sorunlarını bitirmiş bir ülke olmasını isterim. Ancak

"Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir"