LAM Derneği koordinasyonunda, Adıyaman Valiliği ev sahipliğinde ve SANKO Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bienalin bu yılki teması, bölgeyi derinden etkileyen yıkıcı depremin ardından “iyileşmek” olarak belirlendi. Kommagene Bienali, sanatçılardan iyileşme ve yeniden doğuş temalarını ele alan eserler talep ederek, toplumsal ve bireysel iyileşmenin sanat aracılığıyla nasıl mümkün olabileceğini gözler önüne seriyor.
Bu yıl, Macaristan’dan Prof. Eros Istvan küratörlüğünde, bienale 20 farklı ülkeden 53 sanatçı katılıyor. Bu sanatçılar, bölgeyi sarsan zorlu bir dönemin ardından, iyileşmenin gücünü ve sanatın bu süreçteki rolünü farklı perspektiflerden irdeleyecek eserlerini sergiliyor.
Adıyaman’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini sanatla buluşturan 2. Kommagene Bienali kapsamında eserlerin sergilendiği mekanlar arasında Nemrut Dağı, Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Belören Köyü ve Perre Antik Kenti gibi hem doğa hem de arkeolojiyle iç içe geçmiş alanlar bulunuyor. Bu tarihi mekanlar, sanat eserlerinin sergilendiği yerler olarak, geçmişin mirası ile sanatın iyileştirici gücünü bir araya getiriyor.
Bu yıl ayrıca, 3 Adıyamanlı sanatçının yer aldığı paralel bir sergi de gerçekleştiriliyor. Sergi, yerel sanatçıların gözünden iyileşme temasını işleyerek bölgenin kültürel mirasını ve yaratıcı potansiyelini ön plana çıkaracak.
Nemrut Dağı Zirvesi’nde açılışı gerçekleştirilen bienal, farklı ülkelerden gelen yazarların katılımıyla, güneşin ilk ışıkları eşliğinde iyileşme ve umut dolu bir başlangıç yaptı. Aynı gün, zirvede Moğolistan’dan gelen NEG-UUDEL Performance Art Group, izleyicilere eşsiz bir performans sundu. Kommagene Bienali, sanatın ve kültürün iyileştirici gücünü vurgulayan eserlerle dolu bir program sunuyor.
SANKO Holding, üretim tesislerinin bulunduğu Adıyaman ilinde, şirketin 120. yılına ithafen desteklediği bienale, bu eşsiz deneyimi paylaşmak üzere tüm sanatseverleri davet ediyor.
Kommagene Bienali sanatçı listesi
Alhan Tanrıverdi - Türkiye
Amarsaikhan Namsraijav - Moğolistan
Başak Karakoyun - Türkiye
Burhan Yılmaz - Türkiye
Ceysu Ucan - Türkiye
Chrisel Attewell - Afrika
Çağla Meknuze & Mert Kamiller & Arda Gül / Lüksemburg - Türkiye
Danial İsmail & Türkan Sultan Yaşar / Malezya - Türkiye
Dora Moneti Faggin - Portekiz
Erdoğan Kaplan - Türkiye
Feng Feng & Xiao Li / Çin - Japonya
Gonca Dicle Akça Gonca - Türkiye
Guillermo Anselmo Vezzosi - Arjantin
Kahraman Turan - Türkiye
Karin van der Molen - Hollanda
Kinga Kovacs & Erno Endre Gergely - Romanya
Mahmut Aydın - Türkiye
Marisa Merlin - İtalya
Martin Fred - Fransa
Michael Chauvel - Fransa
Muhammet Bakır - Türkiye
Mustafa Duymaz - Türkiye
Narin Turanlı - Türkiye
NEG-UUDEL Performance Art Group / Moğolistan - İsviçre
Oya Yurt & Yaprak Deniz Yurt – Türkiye
Özgür Özcan - Türkiye
Patrick Jones & Kaori Jones - İngiltere
Rukiye Peyzo - Türkiye
Serpil Çetinkaya & Ilgın Özer - Türkiye
Sezen Ümitli - Türkiye
Shabir Mir - Pakistan
Strl_ - Danimarka
Sophy King - İngiltere
Şölen Kipöz & Hatice Gökçe - Türkiye
Taejin Hur - Kore
Takashi Ikezawa - Kore
Talha Demiral - Türkiye
Kolozsi Tiberiu - Romanya
Yiğit Türüdü & Tuba Emiroğlu - Türkiye
Yusuf Aktoprak - Türkiye
Zsofia Majorosi – Macaristan
Paralel sergiler
Onur Polat - Sırtlan Bilgisi
Birgül Tüfek - Çocuk Gelinler
Ali Osman Yanık - Kabuk
Kaynak : PHA