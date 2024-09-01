LAM Derneği koordinasyonunda, Adıyaman Valiliği ev sahipliğinde ve SANKO Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen bienalin bu yılki teması, bölgeyi derinden etkileyen yıkıcı depremin ardından “iyileşmek” olarak belirlendi. Kommagene Bienali, sanatçılardan iyileşme ve yeniden doğuş temalarını ele alan eserler talep ederek, toplumsal ve bireysel iyileşmenin sanat aracılığıyla nasıl mümkün olabileceğini gözler önüne seriyor.

Bu yıl, Macaristan’dan Prof. Eros Istvan küratörlüğünde, bienale 20 farklı ülkeden 53 sanatçı katılıyor. Bu sanatçılar, bölgeyi sarsan zorlu bir dönemin ardından, iyileşmenin gücünü ve sanatın bu süreçteki rolünü farklı perspektiflerden irdeleyecek eserlerini sergiliyor.

Adıyaman’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini sanatla buluşturan 2. Kommagene Bienali kapsamında eserlerin sergilendiği mekanlar arasında Nemrut Dağı, Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Belören Köyü ve Perre Antik Kenti gibi hem doğa hem de arkeolojiyle iç içe geçmiş alanlar bulunuyor. Bu tarihi mekanlar, sanat eserlerinin sergilendiği yerler olarak, geçmişin mirası ile sanatın iyileştirici gücünü bir araya getiriyor.

Bu yıl ayrıca, 3 Adıyamanlı sanatçının yer aldığı paralel bir sergi de gerçekleştiriliyor. Sergi, yerel sanatçıların gözünden iyileşme temasını işleyerek bölgenin kültürel mirasını ve yaratıcı potansiyelini ön plana çıkaracak.

Nemrut Dağı Zirvesi’nde açılışı gerçekleştirilen bienal, farklı ülkelerden gelen yazarların katılımıyla, güneşin ilk ışıkları eşliğinde iyileşme ve umut dolu bir başlangıç yaptı. Aynı gün, zirvede Moğolistan’dan gelen NEG-UUDEL Performance Art Group, izleyicilere eşsiz bir performans sundu. Kommagene Bienali, sanatın ve kültürün iyileştirici gücünü vurgulayan eserlerle dolu bir program sunuyor.

SANKO Holding, üretim tesislerinin bulunduğu Adıyaman ilinde, şirketin 120. yılına ithafen desteklediği bienale, bu eşsiz deneyimi paylaşmak üzere tüm sanatseverleri davet ediyor.

Kommagene Bienali sanatçı listesi

Alhan Tanrıverdi - Türkiye

Amarsaikhan Namsraijav - Moğolistan

Başak Karakoyun - Türkiye

Burhan Yılmaz - Türkiye

Ceysu Ucan - Türkiye

Chrisel Attewell - Afrika

Çağla Meknuze & Mert Kamiller & Arda Gül / Lüksemburg - Türkiye

Danial İsmail & Türkan Sultan Yaşar / Malezya - Türkiye

Dora Moneti Faggin - Portekiz

Erdoğan Kaplan - Türkiye

Feng Feng & Xiao Li / Çin - Japonya

Gonca Dicle Akça Gonca - Türkiye

Guillermo Anselmo Vezzosi - Arjantin

Kahraman Turan - Türkiye

Karin van der Molen - Hollanda

Kinga Kovacs & Erno Endre Gergely - Romanya

Mahmut Aydın - Türkiye

Marisa Merlin - İtalya

Martin Fred - Fransa

Michael Chauvel - Fransa

Muhammet Bakır - Türkiye

Mustafa Duymaz - Türkiye

Narin Turanlı - Türkiye

NEG-UUDEL Performance Art Group / Moğolistan - İsviçre

Oya Yurt & Yaprak Deniz Yurt – Türkiye

Özgür Özcan - Türkiye

Patrick Jones & Kaori Jones - İngiltere

Rukiye Peyzo - Türkiye

Serpil Çetinkaya & Ilgın Özer - Türkiye

Sezen Ümitli - Türkiye

Shabir Mir - Pakistan

Strl_ - Danimarka

Sophy King - İngiltere

Şölen Kipöz & Hatice Gökçe - Türkiye

Taejin Hur - Kore

Takashi Ikezawa - Kore

Talha Demiral - Türkiye

Kolozsi Tiberiu - Romanya

Yiğit Türüdü & Tuba Emiroğlu - Türkiye

Yusuf Aktoprak - Türkiye

Zsofia Majorosi – Macaristan

Paralel sergiler

Onur Polat - Sırtlan Bilgisi

Birgül Tüfek - Çocuk Gelinler

Ali Osman Yanık - Kabuk

Kaynak : PHA