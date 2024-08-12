MSB Duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB Duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde hava harekatıyla yaptığı operasyonda 17 PKK mensubu teröristleri etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda:” Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor. Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss