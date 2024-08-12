Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde hava harekatıyla yaptığı operasyonda 17 PKK mensubu teröristleri etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyada yaptığı paylaşımda:” Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor. Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA