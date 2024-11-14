İlk olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzun süre tedavi altında tutulan ve Prematüre olarak dünyaya gelen Serap ve Mehmet Tuncer çiftinin Evin Tuncer bebeği evinde ziyaret eden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Kasım Turgut tarafından bebeğe hediye verilirken, bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

'17 Kasım Dünya Prematüre Günü' nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte Prematüre çocukları ve ailelerini yalnız bırakmayan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Kasım Turgut, bir süre aileler ile sohbet ederek, prematüre çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Doç.Dr. Selahattin Akar, Yenidoğan Uzmanı Ümran Yıldırım Yılmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Hastane Müdür Yardımcıları Selim Çınar, Serdar Altıntel, Veysi İdacı, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ayşe Narin, Prematüre olarak dünyaya gelen çocuklar ile ailelerin eşlik ettiği programda çocuklar üzerinde '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' yazılı pasta üzerindeki mumları söndürdü.

Prematüre bebeklerin donanımları fazla olan yoğun bakım üniteleri takip edildiğinde yaşam şanslarının çok çok yüksek olduğunu söyleyen Doç.Dr. Selahattin Akar,"Bugün hepimiz acısından ve yeni doğan ünitemiz açısından güzel bir gün. Bugün tabiri caizse mezuniyet günümüz. Kimler için mezuniyet günü bizim yeni doğan ünitemizde taburcu ettiğimiz küçük prematülerimizin bildiğimiz gibi her yıl '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' ve 17'i içeren Dünya Prematüre Haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de özellikle prematüre bebeklerin bakımını, tedavilerini vurgulamak açısından farkındalığı arttırmak açısından bugünü kutluyoruz ve çok anlamı buluyoruz. Prematüre bebeklerimiz bildiğiniz gibi 37 haftadan önce doğan bebeklere diyoruz. Bu bebeklerimiz doğduklarında eskiden şöyle bir inanış vardı bebek çok erken doğmuştur maalesef çok yaşamasını beklemiyoruz. İşte doğdu bundan dolayı kaybedildi. Şeklinde bir inanış vardı. Ama artık günümüzde öyle bir durum söz konusu değil. Bebeğimiz ne kadar erken doğarsa doğsun gerçekten küçük prematüre bebeklerimiz emin ellerde olduğundan, imkan, donanımı fazla olan yoğun bakım üniteleri takip edildiğinde yaşam şanslarının çok çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu çocukların yaşadıklarını başta hekim arkadaşlarımız ve yeni doğan hemşireleri biliyorlar. Onların bu özel gününü kutluyorum"şeklinde konuştu.

Son olarak etkinlikte çocukların ve ailelerin '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' kutlayan Başhekim Doç.Dr.Kasım Turgut,"Her yıl kutlanan 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle hastanemizde yakın zamanda en uzun süre yatan prematüre bebeklerimizden birini ziyaret ediyoruz evinde Evin bebek. Yaklaşık 3 ay bizim Yeni Doğan Ünitemizde yattı. Şuan ailesiyle sağlıklı huzurlu yaşıyor. Bebeğimizi ve ailesini gördük bizde mutlu olduk. Kıymetli çocuklarımızla ilgilenenler ise kıymetli personellerimiz oluyor. Bundan ötürü personellerimize emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ailelerimizin, sizlerin günü kutlu olsun"dedi.



Kaynak : PHA