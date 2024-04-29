Ahbap Derneği'nin öncülüğünde, Pfizer Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen Vefa İlk ve Ortaokulu 16'ncı okul projesini Adıyaman'da Merkez AFAD K12 Yaşam Kent'te hayata geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Eğitim ve öğretime 2023 yılının ikinci yarısında başlayan 12 derslikli Adıyaman'daki prefabrik okulda, sabah ortaokul, öğleden sonra ilkokul ve tüm gün 3 anasınıfı öğrencileri eğitim ve öğrenimlerine devam ederken, okulda ayrıca bir kütüphane ve öğretmenler odası bulunuyor. Vefa İlk ve Ortaokulu'nda toplam 230 ilkokul, 100 anaokulu ve 200 ortaokulu öğrencisi eğitim görüyor. Okulda ayrıca 33 öğretmen eğitim veriyor ve 4 idareci bulunuyor.

Vefa İlkokulu ve Ortaokulu 6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da 15 adet okul yapımını tamamlayan Ahbap Derneği'nin 16. okul projesi oldu.

Ahbap Derneği Kurucusu ve Genel Başkanı Haluk Levent, dernek olarak Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da 16 adet okulun yapımını tamamladıklarını, Hatay'da şu an 2 adet okul yapımı devam ettiğini belirterek, 21 adet daha okul yapımı için protokolü imzaladıklarını söyledi. Depremin ilk günlerinde yaptıkları açıklamalarda belirttikleri gibi okulların yeniden inşasını ön plana aldıklarını duyuran Levent, "Bu okullar hem eğitimde fırsat eşitliği, hem de genç nesillere daha iyi bir gelecek sunmaya olanak sağlayacağına inanıyoruz. Pfizer Türkiye'ye, iş birliğimizin başlangıcından bu yana desteğini esirgemediği ve halen okulun spor malzemeleri gibi güncel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pfizer Türkiye Ülke Başkanı Metin Hullu ise, Ahbap Derneği'nin Adıyaman'da başlattığı prefabrik okul inşaatı projesine, çocukların eğitimlerinin yarım kalmaması adına bir katkı da kendilerinin yaptığını ifade ederek, bu değerli projede Ahbap Derneği'yle birlikte çalışmak ve ortak bir amaca doğru ilerlemenin önemli olduğunu söyledi.