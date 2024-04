Yürüyüşe katılan on binler, Filistin'e destek mesajı verdi.

Saat 14.00'te Fıstıkağacı Metro İstasyonu önünden başlayan yürüyüş, yağışlı havaya rağmen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Katılımcılar, kortej halinde Üsküdar Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında, "Katil İsrail, İşbirlikçi ABD, Yaşasın Küresel İntifada, Filistin Halkı Yalnız Değildir" sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

"Meydanları boş bırakmayacağız"

Yürüyüşün varış noktası olan Üsküdar Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından katılımcılara hitap eden İHH Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, Filistin için, Kudüs için, insanlık için biraraya geldiklerini belirtti. Aydın, "Gazze'de ve Batı Şeria'da on binlerce kardeşimizi kaybettik. Meydanları boş bırakmayacağız" dedi.

"Gazze'de 13 bin çocuk hayatını kaybetti, neredesiniz"

"Kudüs bizim kalbimizdir, onu unutmayacağız" diyen Aydın, "Ukrayna'da bir yıl içerisinde 500 çocuk hayatını kaybettiğinde dünya ayağa kalktı. Gazze'de

13 bin çocuk hayatını kaybetti, neredesiniz? Bizler, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla buradayız. Her zaman teyakkuzda olacağız. Filistin davası, küresel bir davadır. Meksika'dan Balkanlara, Uzakdoğu'dan Ortadoğu'ya kadar vicdan sahipleri sokaklarda. Filistin için harekete geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Gemilerimiz kalkacak"

İsrail'in Özgürlük Filosu'na yönelik engelleme girişimlerini hatırlatan Aydın, "Gemiler gerekiyorsa Avrupa'dan, gerekiyorsa buradan kalkacak. Ama mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

"Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız"

Gazze Dayanışma Platformu adına konuşan Necmeddin Irmak ise, Gazzelilerin işgale karşı verdiği mücadelenin sadece Filistin'in değil, bütün ümmetin dirilişinin başlangıcı olduğunu söyledi. Irmak, "Asla Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Özgür dünya mutlaka kurulacak" dedi.

"Gemiler için bütün ülkelere bayrak talebinde bulunduk"

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür de, Guinne-Bissu'nun İsrail'in baskıları sebebiyle Özgürlük Filosu'ndaki gemilerden bayraklarını çektiğini hatırlatarak, "Türkiye de dahil bütün ülkelere bayrak almak için başvurduk.

Yükümüz, yolcularımız, bütün teknik hazırlıklarımız tamam. Gemiler, limanlarda yola çıkmayı bekliyor.

Bu mücadeleden geri durmayacağız. Geri adım atmayacağız" dedi.

Eylem, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.



Kaynak : PHA