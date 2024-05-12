Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, şube müdürleri, okul, kurum müdürleri, öğretmenler ve müdürlük personelleri katıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı doğa yürüyüşünde Zey Ziyaretinde toplanıldı ve Zey Kanyonu boyunca yürüyüşten sonra kahvaltı yapıldı. Katılımcılar Zey Kanyonu'nun eşsiz manzarasının tadını çıkarırken, temiz hava alıp stresten uzaklaşma imkânı buldular. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme" Projesi kapsamında Zey Kanyonu'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan tüm idareci, öğretmen ve personellerimize teşekkür etti. Ali Tosun, yaptığı açıklamada "Eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında da öğretmenlerimizle ve personellerimizle bir araya gelmek, eğitim camiamızın moral ve motivasyonlarına bir nebze katkıda bulunmak bizleri ayrıca mutlu etti." dedi.

Doğa yürüyüşünün keyifli ve verimli bir şekilde gerçekleştiğini belirten Ali Tosun, "Bu tür etkinlikler sayesinde öğretmenlerimiz ve personellerimiz hem stresten arınıyor hem de birbirleriyle kaynaşıyorlar. Bu da çalışma ortamının daha da güzelleşmesine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim müdürü Ali Tosun ayrıca, doğa yürüyüşünün gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Zey Köyü Muhtarı İsrafil Ay'a ve bizi misafir eden Zey Köyü sakinlerine de teşekkür etti.

"Spor, Sanat ve Kültürel Etkinliklerle Tam Öğrenme" Projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemek amacıyla hazırlanıp. Proje kapsamında, öğretmen ve öğrenciler için çeşitli spor, sanat ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

Kaynak : PHA