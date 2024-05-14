CHP’li Başkan Engin Doğan, CHP İl ve Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları örgütleriyle birlikte, basın mensupları ve Adıyamanlılarla Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi önünde bir araya gelerek yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın 6 Şubat'ta yaşadığı depremin ardından sanayi bölgesinin durumu üzerine konuştu. Adıyaman’ın tütünün merkezi olduğunu belirten Doğan, buna rağmen sanayi bölgesinde yaşanan girişimcilere yönelik engelleri sert bir dille eleştirdi.

Sanayi bölgesinin yöneticilerinin, tütün üreticilerine gereken desteği vermediğini iddia eden Doğan, tesis kurmak isteyen girişimcilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Tütün ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için girişimcilerin çaba gösterdiğini belirten Doğan, ancak sanayi bölgesi yönetiminin girişimcilere gerekli desteği sağlamadığını dile getirdi.

Doğan, bölgedeki yatırımcıların dosyalarının reddedilmesi durumunda sembolik olarak dosyalarını yakacağını ifade etti ve bu tür keyfi uygulamalara karşı çıktı. Sanayi bölgesine yatırım yapmak isteyen girişimcilere çağrıda bulunan Doğan, bölgenin potansiyelini vurgulayarak, gereken desteğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan’ın, sanayi bölgesinde yaşanan sorunların çözülmemesi halinde Adıyaman'ın geleceğinin tehlikeye girebileceğine dikkat çektiği ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirttiği konuşması şu şekilde:

““Çok değerli Adıyamanlı hemşehrilerim, çok değerli basın mensubu arkadaşlarım bugün Adıyaman’ımızı 6 Şubat’ta büyük deprem yaşadığımız, yıkık Adıyaman’ımızın sanayisi ile ilgili bir iki kelam etmek istiyorum. Değerli hemşehrilerim, biliyorsunuz komşu illerimizde Urfa’da, Antep’te nasıl sanayi ataklarının olduğu, gelişmeler olduğunu bizler görüyoruz takip ediyoruz. Her memleketin kendine özgü karakteristik bir yapısı var. İşte bu özgü yapısı da sanayi anlamında bir yansıması olur. Neyden bahsediyorum, mesela Bursa’da tekstil sanayisi vardır. Ege de zeytinin yetiştirildiği Batı da zeytinyağı fabrikaları kurulur. Efendime söyleyeyim Denizli’de dokuma sanayisi ön plana çıkar. Değerli hemşehrilerim, değerli basın mensubu arkadaşlarım peki Adıyaman olarak biz kimiz? Biz tütünün merkeziyiz. İşte bizim özelliğimizin de ne olması lazım? Sanayide bir yansıması olması lazım. Peki biz bu anlamda neredeyiz? Hangi noktadayız? Değerli arkadaşlar, şimdi size değerli hemşerilerime şunu anlatmak istiyorum. Bir kurul var, tütün üst kurulu dediğimiz bir kurul. Bu tütün üst kurulu ne yapıyor? Sigara üretimini denetliyor. Ruhsat vermek işinde görevli yetkili bir kurum. Peki, tütün üst kurulundan sanayici, yatırımcı arkadaş izinleri alıyor. Evraklarını, dosyalarını ne yapıyor? Hazırlıyor. Peki, hangi engele takılıyor? Organize Sanayi Bölgesinin yöneticilerinin engeline takılıyor. Peki kardeşim, ben buradan soruyorum. Biz kimiz? Adıyaman olarak tütünün merkeziyiz. Peki, Adıyaman’ımızda sanayi bölgemizde tütün fabrikaları olmayacak nerede olacak kardeşim? Bu insanlar Adıyaman’da tesisler kurmayacak tütünün merkezi Adıyaman’da üretim yapmayacak nerede yapacak kardeşim? Peki, devam ediyorum Değerli hemşehrilerim, şimdi bu tesisler ne üretmek istiyor? Sarmalık kıyılmış tütün mamülleri bu bir; iki, makaron üretimi. Bu adamlar gelip memleketimizde koca koca tesisler kurup bunları üretmek istiyor. Bunun dışında köylümüzden alacağı bakın kendi çiftçimizden kendi köylümüzden alacağı yaprak tütünü işletme tesisinde işleyip iç ve dış pazara satmak istiyor. Yabancıdan değil kardeşim benim hemşerimden çiftçimden tütün üreticiden alacak. Peki, Türkiye’de araştırdım 23 tane sarmalı kıyılmış tütün tesisi var 23 tane! Vallahi de bu 23 yatırımcının yarısından fazlası benim hemşerim, Adıyamanlı adamlar. Gelmişler dosyalarıyla, evraklarıyla, izinleriyle gelmişler. Kendi memleketine bu 23 kişinin onun da fazlası kendi memleketlerinde fabrika kuramamışlar, çekip gitmişler. Başka memleketlerde bu tesisleri kurmuşlar, peki nerede kurmuşlar? Hemen dibimizde Elazığ’da kurmuşlar, Urfa’da bir saat ötemizde kurmuşlar, Diyarbakır’da kurmuşlar, Malatya’da kurmuşlar.”

Araştırmalarında ikinci bir sorun olarak Organize Sanayi Bölgesinin yöneticilerinin fahiş fiyatlarla ilgili herhangi bir çalışma yapmadığını belirterek girişimcilere şöyle seslendi:

“Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe örgütleri olarak, yönetimi olarak halkımızı arkamıza aldığımız güç ile beraber Yatırımcı, genç arkadaşlarımız, girişimcilerimiz lütfen bu bölgeye gelsinler, yatırım yapsınlar. Reddedilirse yine keyfi bir şekilde; dosyanı beğenmedim, tipini beğenmedim, reddedilirse o dosyanın sembolik bir kopyasını alacam ben bu kapının önünde yakacağım. Ant olsun ki o dosyayı bu kapının önünde yakacağım kardeşim. Böyle bir keyfiyet yok! Burası sizin emekliliğinizi sürdüreceğiniz, torunlarınızı seveceğiniz yer değil kardeşim!”

Kaynak : PHA