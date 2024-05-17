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Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâli kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hâli nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.

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