12 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-26' operasyonlarında yakalanan 57 zehir taciri ve sokak satıcısından 28'i tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-26 operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Buna göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, 236 ekip, 1596 personel ve hava araçları ile İstanbul, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Erzurum, Samsun, Hatay, Ankara, Ağrı ve Van olmak üzere 12 ilde gerçekleştirildi.

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-26” operasyonlarında; 426 kilogram uyuşturucu madde3 milyon 915 bin adet kök kenevir ve kök skunk, 2 Milyon 512 Bin adet Uyuşturucu Hap ele gerçekleştirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 57 uyuşturucu satıcısının yakalandığını 28'inin tutuklandığını açıkladı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verilen operasyona ilgili gözaltına alınan diğerlerinin işlemleri devam ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1810901101186797877