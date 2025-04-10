İl Müdürü Keleş, program dahilinde test ve ölçümleri yapılan sporcu adayı ilkokul 3. sınıf öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı her yıl Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bulunan 3. Sınıf öğrencilerine yönelik sürdürülen programın Adıyaman’da büyük bir ilgiyle devam ettiğini belirten Keleş, “Sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

12 Bin Öğrenciye Tarama Yapılacak

Sportif Yetenek Taraması; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, sağlık topu atışı, çeviklik ve 20 metre sürat testi gibi çeşitli ölçümlerden oluşuyor.

Adıyaman genelinde 3 Şubat – 20 Haziran 2025 tarihleri arasında toplam 12.429 üçüncü sınıf öğrencisinin taramadan geçirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar il merkezi ve ilçelerde 5.124 öğrenciye test uygulandı. Program, ilçelerdeki okullarda da tüm hızıyla devam ediyor.

Kaynak : PHA