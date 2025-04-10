Adıyaman Gergerliler Derneği kurucu başkanı M. Buğra Yılmaz, Mevcut Başkan Yunus Kaya ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel ile yürütme kurulunu temsilen Başkan Vekili Abdulkerim Işık ve Yürütme Kurulu üyesi Abdulkadir Kurt hazır bulundu.

Şehirlere dair aidiyet duygusunun gelişmesinde ve dayanışma bilincinin oluşmasında hemşehri derneklerini önemsediklerini belirten Adıyaman Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel, gördükleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı Adıyaman Gergerliler Derneği Başkanı Yunus Kaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Temel, Adıyaman Kent Konseyinin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, şehrin gelişmesinde birlik ve beraberliğin, ortak hareket etmenin çok önemli olduğunu belirtti. Bu anlamda her türlü iş birliği ve ortak çalışmaya hazır olduklarını belirterek, Adıyaman Gergerliler Derneğinin çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Gergerliler Derneği Başkanı Yunus Kaya, derneğin kuruluş amacı, süreci ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaya, kamuoyunun ve üyelerinin gösterdiği teveccüh ve verdikleri destekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, ilk günden itibaren bir ve beraber hareket etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Adıyaman’ın içinde bulunduğu durum ve gelişmeler üzerine fikirlerin paylaşıldığı ziyarette daha güzel, daha yaşanabilir bir Adıyaman için ortak akıl ve ortak fikrin yanında ortak eylemin de önemine dikkat çekildi. Adıyaman’ın şu anda bulunduğu yerden çok daha iyi bir konumu hak ettiği görüşünde birleşilirken çok ama çok çalışılmasının altı çizildi.

Kaynak : PHA