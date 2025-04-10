DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü olarak kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla ülkenin dört bir yanında milletin refah düzeyini artıran yatırımları hayata geçirdiklerini aktardı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son yıllarda DSİ marifetiyle hizmete açılan tesislerin yanı sıra plan ve proje aşamasındaki yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu; “1954 yılından bugüne, Ülkemizin kalkınması için inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu; başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede değerlendiren DSİ, son 22 yılda Adıyaman’a toplam 39 milyar liralık yatırım yaparak 95 adet tesis inşa edilerek Adıyamanlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.”dedi.

DSİ son 22 yılda 7 adet baraj, 3 adet gölet ve 5 adet de yeraltı depolaması inşa etti

Adıyaman’da tarımsal üretim ve buna bağlı olarak refah düzeyinin artması için zirai faaliyetlerde suyun önemini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Bu kapsamda Adıyaman’da son 22 yılda 7 baraj, 3 gölet ve 5 adet de Yeraltı Depolaması inşa ettik ve böylece 473 milyon m³ su depolama hacmine ulaştık.” dedi.

İçme suyu yatırımlarımızla asrın felaketinin izlerinin silinmesine destek oluyoruz

Adıyaman’ın içme suyu ihtiyacını karşılamak için son 22 yılda yapımı tamamlanan 7 adet içme suyu tesisiyle yıllık 55 milyon m³ içme suyu temin ettiklerini aktaran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA,“ Özellikle asrın felaketi sonrasında acil içme suyu ihtiyacı için Adıyaman’da 2 adet sondaj kuyusu açtıklarını, ayrıca inşaatına başlanan Örenli TOKİ Kalıcı Deprem Konutlarının içme suyu ihtiyacının tamamen karşılanması amacıyla, hâlihazırda Adıyaman şehir merkezine içme suyu sağlayan Koruköy Kaynaklarına, mevcut içme suyu isale hattına ek olarak yeni bir İçme Suyu İsale Hattını ivedi olarak bitirerek depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Adıyaman için hizmet ürettik, 181 bin dekar araziyi suyla buluşturduk

Adıyaman’a yapmış oldukları DSİ yatırımlarının ayrıntılarına da değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 22 yılda Adıyaman’da inşa ettiğimiz 11 sulama tesisi 181 Bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açarak yıllık 1 milyar 500 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.” dedi.

Taşkın Riskini Azaltıyor, Vatandaşlarımızın Can ve Mal Emniyetini Güvence Altına Alıyoruz

Ayrıca; Adıyaman’da taşkın riskini azaltmak için son 22 yılda tamamladığımız 46 adet taşkın koruma tesisi ile Adıyaman şehir merkezi ile 68 adet yerleşim yeri ve 5 bin 340 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz.” dedi.

Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme yatırımlarımız ile toprağımız daha kıymetli

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Adıyaman’da tamamlanan 1 adet proje ile 288 bin dekar alanın tescili ile devam eden 4 adet projede de kısmi olarak 563 bin dekar olmak üzere toplamda 851 bin dekar alanda toplulaştırma tescili yapılmış ve yıllık 511 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adıyaman için üretmeye ve su yapıları ile ihya etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak : PHA