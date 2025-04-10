Ziyarette, polislerin Polis Haftası’nı kutlayan Besni Emniyet Güçlerine Yardım Derneği Başkanı Yusuf Çalım, “10 Nisan 1845’ten bu yana ülkemizde huzur ve düzenin teminatı olan Polis Teşkilatımızı yürekten tebrik ediyor, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Tüm emniyet güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyoruz.”dedi.

Başkan Çalım ve yönetimi ziyaret sonunda emniyet personeline çiçek takdim edilerek iyi dilekler sunuldu.

Kaynak : PHA