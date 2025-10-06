Yeni eğitim modeli Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitim süresiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 'Geçtiğimiz yıl kamuoyundaki tartışmaları yakından izlediğimizi söylemiştik. Süreci dikkatle takip ettik ve sonunda kapsamlı bir rapor hazırladık. Bu raporu ilk Kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız' dedi.

Bakan Tekin, siyasi kararın çıkması halinde uygulamaya geçiş sürecinin hızlanacağını belirterek, 'Eğer karar bu yıl içinde alınırsa, önümüzdeki yılın eğitim-öğretim takvimi buna göre şekillendirilecek. Ancak düzenlemenin hayata geçebilmesi için Meclis'ten de geçmesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Esnek lise modeli: '2+2' veya '3+1' sistemi

MEB'in üzerinde çalıştığı yeni modelin en dikkat çeken yönü, lise eğitiminin son yıllarını esnek hale getirmesi olacak. Planlanan düzenlemeye göre lise eğitiminde zorunlu süre kısalacak ve öğrencilerin yönelimlerine göre farklı seçenekler sunulacak.

Yeni modelde iki alternatif öne çıkıyor:

2+2 modeli: Liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, son iki yıl ise isteğe bağlı hale getirilecek. Öğrenciler bu süreçte mesleki eğitime, sanata veya farklı alanlara yönelme fırsatı bulacak.

3+1 modeli: Liselerin ilk üç yılı zorunlu, son yılı ise öğrencinin tercihlerine bırakılacak.

Bu sayede gençler akademik eğitime devam edebilecekleri gibi meslek edindirme kurslarına, iş hayatına hazırlık programlarına ya da farklı beceri eğitimlerine de yönelebilecek.

Amaç: Çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim modeli

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, planlanan değişikliğin amacının 'eğitim sistemini daha esnek, bireysel tercihlere açık ve çağın ihtiyaçlarına uyumlu' hale getirmek olduğunu vurguladı. Yeni modelle birlikte öğrencilerin üniversiteye, iş hayatına ya da farklı kariyer yollarına hazırlanırken daha fazla seçenek ve esneklik elde etmesi hedefleniyor.

Yeni sistem için takvim

Yeni modelin, Kabine toplantısında sunumunun yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Hükûmetin onayıyla birlikte teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşınacağı, yasal sürecin tamamlanmasının ardından ise yeni sistemin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulamaya konulabileceği belirtiliyor.

4+4+4 sistemi tarihe karışabilir

2012 yılında yürürlüğe giren 4+4+4 sistemi ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmış, ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri dörder yıl olarak düzenlenmişti. Yeni modelin hayata geçmesi halinde bu yapı önemli ölçüde değişecek ve Türkiye'nin eğitim sistemi 13 yıl sonra yeniden şekillenecek.

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte zorunlu eğitimin daha erken yaşlarda tamamlanması, lise döneminde ise öğrencilerin geleceğe dair kararlarını daha özgür biçimde verebilmesi hedefleniyor. Eğitim dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak rapor ve ardından yapılacak yasal düzenlemeleri yakından takip ediyor.

Kaynak : PERRE