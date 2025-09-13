Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin uzun olduğuna işaret ederek, konunun tartışılması gerektiğini söyledi. Çocukların artık bilgiye çok daha hızlı ve farklı şekilde erişebildiğini belirten Bakan Tekin, “ 12 yıllık eğitim uzun bir süreç, bu konudaki tartışmaları izliyoruz, duruma bakacağız” dedi.

“12 yıllık eğitim sürecinin tartışılması gerekiyor”

Bakan Tekin, “Kesintisiz eğitim dayatması 4+4+4 ile ortadan kalktı. Ortalama okullaşma seviyesi OECD ortalamasının üzerine çıktı. Gittiğimiz her yerde 12 yıllık eğitimin yüksek olduğu şikayetleri bize geldi. Toplumun büyük bir kesimi 12 yıllık eğitimin yüksek olduğunu ve tartışılması gerektiğini ifade ediyor. Benim görüşüm de öyle. Artık çocuklar bilgiye çok daha hızlı ve farklı şekilde erişebiliyorlar. Bu tartışma sadece bizde değil dünyanın her yerinde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Okul kaydı için zoraki bağış isteyenleri şikayet edin”

Okullarda istenen kayıt ücretiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Göreve başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla attığımız her adımı istişare etmek ve bu istişareleri genelgeye dönüştürüp öğretmenlerle paylaşıyoruz. İlkokula başlayan öğrenciyi herhangi bir talebi olmaksızın evine en yakın okula kaydını otomatik yapıyoruz. Ortaokula gidecek çocuklara da bu kaydı yapıyoruz. Lise de ise sınavla giren arkadaşlar başvurusunu yapıyor ve sınavla okuluna kaydoluyor. Sınavla girmeyen arkadaşlara da adrese dayalı olarak en yakın okula kaydını yapıyoruz. Okul idaresine gittiği zaman velimiz, zaten kaydınız orda. Sizden orda bir kişinin zoraki bağış istemesinin mantıklı bir açıklaması yok. Çocuk zaten kayıtlı. Sizden para isterlerse bize şikayet edin. Okul müdürlüklerinin bir hesabı yok okul aile birliklerinin banka hesapları var. Veliler okula katkıda bulunmak isteyebilir bunu da sınırlandıramayız” dedi.

Öte yandan, 2012-2013 eğitim öğretim döneminde Türkiye'de zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış, uzun yıllar boyunca 5+3 (İlkokul-ortaokul) şeklinde uygulanan model, 4+4+4 (4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul ve 4 sene lise ) şeklinde sınıflandırılmıştı.

Kaynak : PHA