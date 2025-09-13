2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yapan A Milli Basketbol Takımı, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde ise Polonya'yı elemişti. Dün akşam, yarı final için Yunanistan ile karşı karşıya gelen Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurdu. Ay-yıldızlı ekip, salondan 94-68 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

A Milli Basketbol Takımı 14 Eylül Pazar günü ise, finalde şampiyonluk mücadelesi için Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak : PHA