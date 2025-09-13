UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turisti ağırlayan Nemrut Dağı, son üç yılın en yoğun gün doğumu anına sahne olurken, Doğu Terası’nda güneşin doğuşunu izlemek üzere gelen ziyaretçiler, sabahın ilk ışıklarında beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu sabah saatlerinde, bölgenin müdavimi haline gelen bir tilki, ziyaretçilerin arasına karıştı. Yerel halkın “Hakan” adını verdiği tilki, kahvaltı saatlerinde yiyecek arayışına girdi.

Ziyaretçilerin getirdiği kraker, gofret, bisküvi, poğaça ve simit gibi atıştırmalıkları tek tek toplayan Hakan, bu yiyecekleri çevredeki uygun noktalara gömerek daha sonra tüketmek üzere sakladı. Zaman zaman geri dönerek gömdüğü yiyecekleri çıkaran tilki, küçük lokmalarla kahvaltısını sürdürdü.

Doğal güzelliğiyle ünlü Nemrut Dağı’nda güneşin doğuşunu izlemeye gelen turistler, Hakan’ın sevimli tavırları karşısında gözlerini güneşten çok ona çevirdi. Ziyaretçilerin ilgisini üzerine çekmeyi başaran tilki, sabahın en çok konuşulan figürü haline geldi.

Kaynak : PHA