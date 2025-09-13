Adıyamanlılar, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan karşılaşmanın heyecanını Eğriçay Parkı’nda kurulan dev ekranda yaşadı. Gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar aileleriyle birlikte maçı izlerken, belediye tarafından patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Milli takımın rakibi Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek finale yükselmesi, ekrandan maçı takip eden binlerce basketbolsever tarafından büyük coşkuyla kutlandı. Adıyamanlılar, 12 Dev Adam’ın tarihi başarısına alkışlarla ve tezahüratlarla eşlik etti.

Kaynak : PHA