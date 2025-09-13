Kahta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede bulunan tüm taziye evlerinde geniş çaplı bir temizlik çalışması başlatıldı.

"Vatandaşlarımız, her alanda en iyi hizmeti hak ediyor"

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, vatandaşların her alanda en iyi hizmeti hak ettiğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın acılı günlerinde bir araya geldikleri taziye evlerimizin temiz, düzenli ve hijyenik olması bizim için son derece önemlidir. Kahta Belediyesi olarak halkımıza hizmeti en üst düzeyde sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İlçemizin her noktasında yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu kapsamda taziye evlerimizde başlattığımız temizlik çalışmalarını düzenli aralıklarla sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız” dedi.

