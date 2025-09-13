Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) elektrik iç tüketimini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji kapsamında, TPAO Bölge Müdürlüğü tarafından Kahta ilçesine bağlı Çaltılı Köyünde kurulmakta olan Güneş Enerjisi Elektrik Sistemini (GES) inceleyerek, tesisin tamamlanmasıyla günlük ve yıllık elektrik üretimi hakkında Bölge Müdürü Mahmut Utmanoğulları’ndan bilgi aldı.

Tesis, yaklaşık 76 bin metrekare alanda kurulmakta olan ve toplam 5 MWe kurulu güce sahip GES tesisi yaklaşık 10 bin panelden oluşup yıllık 10 milyon kwh enerji üretecek.

Vali Osman Varol yaptığı açıklamada, “TPAO Bölge Müdürlüğünün enerji tüketimlerini karşılayarak ilimizde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik farkındalığın oluşmasına büyük katkı sağlayacak Güneş enerji santralinin TPAO Bölge Müdürlüğümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

