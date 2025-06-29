Ziynet Sali, 25 yıla sığdırdığı unutulmaz hitlerinden oluşan repertuarıyla, aranjör GÖKO tarafından yeniden düzenlenen parçaları seslendirdi. Güçlü orkestrası, 12 dansçısı ve etkileyici sahne tasarımıyla gerçek bir müzikal şova imza attı. Aylar süren hazırlık sürecinde 200 kişilik bir ekip bu özel gece için titizlikle çalıştı.

3 BİN RENGARENK BALON GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEDİ

Ziynet Sali’ye ekibinin 25. yıla özel sürprizi ise gökyüzünü renklendiren 3.000 balon oldu. Bu renkli jest, geceye duygusal anlar kattı ve seyircilerden büyük alkış aldı.

Konserin sürprizlerinden biri de, kadınlardan oluşan “Peradi Ensemble” grubunun Ziynet Sali ile sahne alması oldu. Sürpriz performans, izleyiciler tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

“BU AKŞAM 25 YILLIK MESLEK HAYATIMIN SEVENLERİME TEŞEKKÜRÜ”

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Ziynet Sali, duygularını “Bu akşam 25 yıllık meslek hayatımın sevenlerime bir teşekkürü. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım” diyerek dile getirdi.

“BEN TUTKULU DİVA TARAFINDAYIM!”

Sahneye ve müziğe tutkuyla bağlı olduğunu vurgulayan sanatçı, “Ben sahnesine, müziğine tutkuyla bağlı diva tarafındayım. Ama her şeyden önce bir şarkıcıyım, şarkı söylüyorum, şarkı paylaşıyorum. Kompleksli divalar var, tutkulu divalar var.” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Ziynet Sali, toplamda 35 şarkı seslendirdi.

Yaklaşık 2,5 saat süren konser, duyguların, dansların ve alkışların hiç dinmediği unutulmaz bir geceye dönüştü.