Adıyaman'ın Besni ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Hasan Tütün Mahallesinde meydana geldi.

5 katlı binanın 3'üncü katında Selma Korkmaz'a ait eve kiracının taşınması esnasında yatağın elektrik tellerine değmesi ile çıkan kıvılcım evde yangına neden oldu. Kısa sürede ev alevlere teslim olurken, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ve itfaiye ekipleri tarafından binada mahsur kalan 15 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 15 kişi hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İtfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA