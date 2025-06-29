İndere bölgesinde hayata geçirilen proje; geniş yeşil alanları, modern sosyal donatıları ve çevreci yaklaşımıyla şehrin yeniden yapılanma sürecinin simge noktalarından biri oldu.

6 Şubat deprem felaketinden ağır yara alan kadim şehir Adıyaman, gece gündüz demeden, azimle, sabırla, emekle ve alın teriyle yeniden ayağa kaldırıldı. Bu süreçte inşa edilen İndere Yaşam Alanı, vatandaşlara yeni bir hayatın kapılarını aralayarak geleceğe umutla bakmalarını sağladı.

Vali Varol ve Dostlar Divanı Heyetinden İndere Ziyareti

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kentin yeniden ihya ve inşa sürecini yerinde görmek amacıyla şehre gelen, çeşitli meslek gruplarından oluşan ve ülkemizin önemli düşünce ve meşveret gruplarından biri kabul edilen “Dostlar Divanı” heyetini ağırladı. Ziyaret kapsamında Vali Varol, etaplar hâlinde vatandaşların yerleşimine açılan ve 16.467 konuttan oluşan İndere Yaşam Alanı’nda incelemelerde bulunarak heyete çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Yeni Şehrin Simgesi: Kalıcı Konutlar, Kalıcı Umutlar

Adıyaman’ın yeni ve güçlü yüzünü temsil eden İndere bölgesindeki kalıcı deprem konutları, yalnızca bir inşaat projesi değil; aynı zamanda şehrin yeniden doğuşunun, birlik ve dayanışmanın da timsali olarak öne çıkıyor. Bu projeyle vatandaşlara huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sunuluyor.

Ziyaretin sonunda Vali Dr. Osman Varol, “Vatandaşlarımıza yeni yuvalarında huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Güle güle otursunlar,” ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Kaynak : PHA