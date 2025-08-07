Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde zifte bulanmış bir şekilde getirilen can dostumuz, burada yapılan müdahaleler sonrasında yaşama tutundu ve sağlığına kavuştu. ‘Zift’ adı verilen yavru köpek, rehabilitasyon ve kısırlaştırmanın ardından kendisini bulan duyarlı ilçe sakini tarafından sahiplenecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin birlikte hayata geçirdiği ve ‘Yaratılanı sev, yaratandan ötürü’ anlayışının en güzel örnekleri arasında yer alan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, can dostlarımıza yuva ve şifa olmayı sürdürüyor.

Çayırovalı bir duyarlı vatandaş tarafından tamamen zifte bulanmış bir şekilde bulunan bir yavru köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Merkezde hemen tedavi altına alınan can dostumuz, 8 saat süren bir mücadelenin sonunda üstüne bulaşan ziftlerinden arındırıldı. Daha sonrasında ise 2 hafta boyunca bakım ve tedavileri burada yapılan minik köpek, süreç sonunda sağlığına kavuştu.

8 SAAT SÜREN MÜCADELE

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Harun Torun, şunları dile getirdi; “Sokakta ziftli halde bulunan bir sokak köpeğimiz, duyarlı bir vatandaşımız sayesinde Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Biz de 8 saat süren bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturduk. Kısa bir süre sonra rehabilitasyon tedavilerinin tamamlanmasının akabinde getiren vatandaşımız sahiplenmek istiyor ve bu sayede de güzel bir yuvası olacak.”

ADI ZİFT OLDU

Yapılan tedavinin ardından kendisine ‘Zift’ adı verilen yavru köpek, Çayırova Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin maskotu olmuş durumda. Burada kısırlaştırma işlemi ve rehabilitasyon tedavilerinin ardından yeni yuvasına uğurlanacak ‘Zift’, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirecek.