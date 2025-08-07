Çözüm odaklı toplantı, geniş katılım

Besni’de düzenlenen toplantıya Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Milletvekili Hüseyin Özhan, Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Karayolları, DSİ gibi bölge müdürlüklerinin yetkilileri, il ve ilçe müdürleri, belde belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda tüm muhtarlar tek tek söz alarak mahalle ve köylerine dair ihtiyaçları doğrudan dile getirdi.



Milletvekili Hüseyin Özhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır böyle bir toplantı planlıyorduk. Sorunları yerinde dinledik, çözümleri masaya yatırdık. İlçe halkımızın taleplerini birinci ağızdan dinledik. Tüm talepler kayıt altına alındı. Bugün Besni için tarihi bir gün oldu” dedi.



Tarıma hayat verecek iki dev proje: çetintepe ve besni barajları

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri sulama projeleri oldu. Su tutmaya başlayan Çetintepe Barajı’nın bölgeye sağlayacağı katkılar ele alınırken, Besni Barajı'nın da 2026 yatırım programına alındığı müjdesi verildi.



Besni Barajı'nın hedefleri:



28.200 dekarlık Burunçayır ve Güneykaş arazisinin cazibeli sulanması



Tarımsal verimliliğin artması



Kuraklıkla mücadele



Kırsalda ekonomik canlılık



Özhan, “Besni Barajı ile üretim potansiyelimiz artacak, çiftçimizin yüzü gülecek. Çetintepe ve Besni barajları sadece tarımı değil, Besni'nin kaderini değiştirecek” dedi.



Yollar, içme suyu ve kanalizasyon sorunları çözüme kavuşuyor

Toplantıda ulaşım projeleri de detaylı şekilde ele alındı. Milletvekili Özhan, “Besni-Gölbaşı karayolundaki gecikmeler ve Terbizek Kavşağı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettik. Bölge müdürümüz bu yolların gelecek yıl tamamlanacağı sözünü verdi” diye konuştu.



Ayrıca kırsalda yaşanan:



Köy yolları sorunları



İçme suyu ve kanalizasyon eksiklikleri



Sulama altyapısı yetersizlikleri



Deprem sonrası kırsal konut projeleri gibi konular da değerlendirilerek, çözüm için adımların atılacağı bildirildi.



Doğrudan merkeze ulaşan talepler

Toplantı sonunda, muhtarların ve vatandaşların doğrudan merkeze iletilen sorunları kayıt altına alındı. Özhan, “Bugün sadece dinlemedik, not aldık ve gereğini yapacağız. Kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak bu tarz istişarelerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak : PHA