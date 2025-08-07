Taleplere yetişemeyen servisler gün dolusu randevu verdi

Adıyaman’da klima satışı yapan firmalar, son bir ayda taleplerin aniden arttığını belirterek servis ekiplerinin montajlara yetişmekte zorlandığını ifade etti. Firma yetkilileri, “Geçtiğimiz 1 aylık sürece baktığımızda birden talep artışı oldu. Bu nedenle servis montaj süresi uzadı. Doğal olarak bu durum tüketicilerin tepkisine neden oluyor” dedi.



'Köylere bile yetişmeye çalışıyoruz'

Klima montajı yapan servis ekipleri ise sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalıştıklarını belirterek, merkez dışında köy ve beldelere de hizmet verdiklerini ifade etti. Yoğunluk nedeniyle birçok müşteriye geç randevu verildiğini dile getiren bir klima ustası, “Havalar çok sıcak olunca talepler katlandı. Bu yoğunluğa yetişemiyoruz” şeklinde konuştu.



'Klimayı aldık ama serinleyemiyoruz'

Klima alan vatandaşlar ise sıcak hava altında günlerce sıra beklediklerini ifade ederek servis süresinin 15 ila 20 günü bulduğunu söyledi. Bir vatandaş, “Servisler 15 gün sonrasına montaj yapacaklarını söylüyor. Ancak bizim o kadar beklemeye tahammülümüz yok. Havalar çok sıcak” dedi. Bazı vatandaşlar ise bayilerden aldıkları klimaları özel montaj ekiplerine 5 bin TL’ye taktırmak zorunda kaldıklarını belirtti. Bir başka şikâyette ise, “Paramızla rezil oluyoruz. Bayiler bu soruna çözüm bulsun” ifadeleri yer aldı.



Meteorolojiden uyarı: sıcak hava dalgası sürecek

Meteoroloji verilerine göre Adıyaman’da önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durumun klima talebini daha da artırabileceği ve servislerdeki yoğunluğun devam edeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların serinleme ihtiyacı için önceden plan yapmalarını ve özellikle yaşlılar ile kronik hastaların dikkatli olmasını öneriyor.

Kaynak : PHA