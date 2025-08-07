“Yetiştirme yurdundan sanat atölyesine uzanan bir yolculuk”

1961 yılında Adıyaman’da doğan Remzi Taşkıran, ortaokul yıllarını yetiştirme yurdunda tamamladı. Henüz çocukken resme olan ilgisiyle dikkat çeken Taşkıran, ortaokul sonrası İstanbul’a giderek bu alandaki yeteneğini geliştirme fırsatı buldu. Bir dönem ünlü ressam Saadettin Çağlarca’dan özel resim eğitimi alan sanatçı, sonrasında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu.



“Kültür bakanlığı onaylı sanatçı”

Remzi Taşkıran’a 2009 yılında Kültür Bakanlığı tarafından resmi sanatçı sertifikası verildi. Sanatçının resimleri, bugüne kadar hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok kişisel ve resmi koleksiyonda yer aldı. Ressamlar Derneği üyesi olan Taşkıran, aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetlerinde de aktif rol aldı; bir dönem Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Derneği (YURTAY) başkanlığı görevini üstlendi.



“Kültürel izlenimcilikte derinleşen bir sanat anlayışı”

Taşkıran’ın sanatsal üretimi, özellikle kültürel temalarla şekillenen izlenimci tarzda eserlerden oluşuyor. 21 kişisel sergi gerçekleştiren sanatçı, barışçıl bir dünyanın sanat yoluyla mümkün olabileceğine inanıyor. İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Taşkıran’ın eserleri, yalnızca birer tablo değil; aynı zamanda duygu, tarih ve toplumsal belleğe dair katmanlı bir anlatım sunuyor.



“Eserlerinden örnekler”

Perre Haber Ajansı için sanatçının bazı eserlerinden örnekler:



Mustafa Kemal Atatürk portresi – Sanatçının klasik portre tekniğindeki ustalığını ortaya koyan bu eser, güçlü bakışlar ve detaylı fırça kullanımıyla dikkat çekiyor.



Üç atlı kompozisyon – Hareketin, doğanın ve özgürlüğün buluştuğu sahnede izlenimci ışık oyunları öne çıkıyor.



Boğaz manzarası – İstanbul’un eşsiz siluetini romantik bir atmosferle betimleyen deniz temalı eser, pastel tonlardaki geçişleriyle huzur veriyor.



Kapalıçarşı içinden bir görünüm – Renk ve ışığın dinamizmiyle oluşturulan bu iç mekân çalışması, Osmanlı’dan bugüne gelen çarşı kültürünü modern bir dokunuşla yansıtıyor.



Deprem sonrası dayanışma temalı kompozisyon – Üç figürün bir ateş başında toplandığı bu dramatik eserde dayanışma, umut ve direnç ön planda tutuluyor.



‘Sanatla barış inşa edilir’ anlayışı

Remzi Taşkıran, yalnızca estetik kaygılarla değil; aynı zamanda barış, empati ve insanlık değerlerini yücelten bir yaklaşımla üretim yapıyor. “Barışçıl bir dünyanın sanatla gerçekleşeceğine inanıyorum” diyen Taşkıran, sanatı toplumsal dönüşümün önemli bir aracı olarak görüyor.



Sanatseverlere açık bir atölye

İstanbul’daki atölyesinde ziyaretçilerini ağırlayan Remzi Taşkıran, hem genç sanatçılara ilham veriyor hem de eserlerini yakından incelemek isteyen sanatseverlerle doğrudan temas kuruyor. Resimlerinde kullandığı renkler, kompozisyon dili ve seçtiği konularla Taşkıran, çağdaş Türk resim sanatının özgün isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak : PHA