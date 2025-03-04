Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş listelerine göre, zeytinyağı gıda sahteciliğinin en fazla yapıldığı ikinci ürün konumunda. Bu nedenle tüketicilerin bilinçli olması ve alışverişlerini güvenilir markalardan yapması gerekiyor. İşte Mustafa Kürlek’in önerileriyle zeytinyağı satın alırken dikkat edilmesi gerekenler:

1. Ambalaj Tercihi Önemli

Zeytinyağının kalitesini koruyabilmesi için güneş ışığı ve hava ile doğrudan temas etmemesi gerekiyor. Bu nedenle:

İçi laklı teneke kutular veya koyu renkli cam şişeler tercih edilmelidir.

Şeffaf plastik şişelerde satılan zeytinyağları, ışığa maruz kaldığında bozulabilir ve besin değerini kaybedebilir.

Tek kullanımlık su ve kola şişelerinde satılan zeytinyağları kesinlikle alınmamalıdır, çünkü bu tür ambalajlar gıda güvenliğine uygun değildir.

2. Son Kullanma Tarihine Dikkat Edilmeli

Zeytinyağı zamanla besin değerlerini kaybeder. Bu nedenle:

Etiketinde "tavsiye edilen tüketim tarihi" kontrol edilmeli ve süresi geçmemiş olmalıdır.

Zeytinyağının raf ömrü genellikle 2 yıldır, ancak saklama koşullarına bağlı olarak bu süre değişebilir.

3. Üretim Metodu: Soğuk Sıkım Tercih Edilmeli

Zeytinyağı, üretim sırasında yüksek ısıya maruz kaldığında besin değerini kaybeder. En yüksek kalite ve faydalı bileşenlerin korunması için "soğuk sıkım" yöntemi tercih edilmelidir.

Soğuk sıkım (27°C’yi geçmeyen) yöntemle üretilen zeytinyağları, antioksidanlar ve vitaminler açısından daha zengin olur.

Rafine edilmiş veya ısıya maruz kalan zeytinyağları, besin değeri açısından daha düşük olabilir.

4. Saklama Koşulları: Serin ve Kokusuz Ortamlar

Zeytinyağının kalitesini koruyabilmesi için saklama koşulları büyük önem taşır. Kaliteli bir zeytinyağı firması, ürünlerini:

18-20°C sıcaklık aralığında, güneş ışığı almayan bir ortamda muhafaza etmelidir.

Paslanmaz çelik tanklarda, hava ile teması önlenerek saklanmalıdır.

Depolama alanlarının kokusuz olması gerekir, çünkü zeytinyağı çevresindeki kokuları emebilir.

Tüketiciler, zeytinyağı alırken firmaların stok ve saklama koşullarını sorgulamalıdır.

5. Güvenilir Marka ve Kurumsal Üreticiler Tercih Edilmeli

Piyasada merdiven altı üretim yapan, etiketinde sahte bilgiler bulunan veya tağşişli zeytinyağları satan birçok firma bulunmaktadır.

Markasız veya güvenilir olmayan satıcılardan zeytinyağı alınmamalıdır.

Markalı ürünlerin üretici bilgileri ve firmanın geçmişi araştırılmalıdır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenli olarak yayınladığı "Taklit ve Tağşiş Listesi" takip edilerek riskli markalar kontrol edilmelidir.

6. Fiyat: Ucuz Ürünlerden Kaçınılmalı

Gerçek zeytinyağının üretimi zahmetli ve maliyetlidir. Piyasa değerinin çok altında satılan zeytinyağları genellikle sahte, karışımlı veya düşük kaliteli olabilir.

Normal piyasa fiyatının çok altında olan zeytinyağları satın alınmamalıdır.

Fiyat araştırması yapılmalı, özellikle büyük indirimlerle satılan ürünlere karşı dikkatli olunmalıdır.

Bilinçli Tüketim ile Kaliteli Zeytinyağı Tercih Edin

Zeytinyağı, doğal yapısı ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle beslenmenin temel unsurlarından biridir. Ancak sahte ve düşük kaliteli zeytinyağlarının piyasada yoğun olarak bulunması nedeniyle tüketicilerin alışveriş yaparken dikkatli olmaları ve güvenilir markalardan ürün satın almaları gerekmektedir.

Ramazan ayında sofralara kaliteli ve sağlıklı zeytinyağı koyabilmek için ambalaj, üretim metodu, saklama koşulları, marka güvenilirliği ve fiyat faktörlerine özen göstererek bilinçli tüketim yapılmalıdır.

Kaynak : PHA