“Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman’dayız”



Zekat Foundation of America gönüllüsü Oğuzhan Dal, vakfın Adıyaman’daki faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren kentte hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi:



“6 Şubat depremlerinden itibaren Adıyaman’a ve Adıyamanlılara hizmet etmeye başladık ve halen devam ediyoruz. Deprem sonrası geçici barınma alanları, psikoterapi merkezi, yöresel ürünler çarşısı ve benzeri birçok alanda hizmet sunduk. Bugün de burada Adıyaman’da okuyan öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilkokul öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını kapsayan çantaları Milli Eğitim Şube Müdürümüz Sayın Hatice Hanım’a teslim ettik. İnşallah bundan sonra da öğrencilerimize ve Adıyaman’a hizmet etmeye devam edeceğiz.”



Çadırkentlerden kadın kooperatiflerine uzanan destek



Zekat Foundation’ın çalışmaları sadece öğrencilere yönelik değil. Vakıf temsilcileri, depremden hemen sonra çadırkentlerde öğrencilere eğitim desteği verildiğini, kadınların üretim sürecine katılımını teşvik etmek amacıyla da bir kadın kooperatifine finansal destek sağladıklarını belirtti. AFAD’a devredilen kooperatifin geliştirilmesi için katkı sunduklarını ifade eden yetkililer, kadınların üretim ve istihdam imkânlarının artırılması için yeni projeler planladıklarını aktardı.



Eğitim odaklı faaliyetler ön planda



Zekat Foundation temsilcileri, özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ihtiyaçlarını öncelikli gördüklerini vurguladı. Çadırkentlerde verilen eğitim desteğinin ardından şimdi de kırtasiye yardımıyla öğrencilerin derslerine daha iyi koşullarda devam etmelerinin amaçlandığını dile getirdiler.



“Adıyamanlı öğrenciler için katkımız sürecek”



Vakıf yetkilileri, bundan sonraki süreçte de Adıyamanlı öğrencilere ve ailelere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, “En önemli konunun eğitim ve öğretim olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da Adıyaman’a ve çocuklarımıza hizmetlerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA