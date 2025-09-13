Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çayır, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çayır, CHP kurultayına ilişkin tartışmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini eleştirerek, “Kavga ettiren sensin, dizayn eden sensin. Yeter artık kardeşim yeter, elini çek, işine bak işine. Millet senden hizmet bekliyor” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin problemi CHP’nin kurultayı mı?”



Çayır, CHP kurultayına dair açılan davalar ve yapılan yayınlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bütün iktidar kanallarına bakıyorsunuz, CHP kurultayını konuşuyorlar. Türkiye’nin problemi CHP’nin kurultayı mı arkadaşlar? Eğer şaibeli bir durum varsa ikinci kurultay yapılır, mesele çözülür. Ama iktidar her gün yeni bir gündem üretiyor ki başka meseleler konuşulmasın. Bu bir illüzyon siyasetidir. ‘Cambaza bak cambaza’ derler ya, şu an yapılan bu. Milletin cebinin boşaldığını kimse konuşmasın isteniyor.”



“Türkiye kötü yönetiliyor”



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınmasına da tepki gösteren Çayır, yürütülen soruşturmaların kamuoyunda “hukuki değil siyasi” algısı oluşturduğunu söyledi:

“Her gün bir belediyeye, bir kuruma, bir kişiye operasyon yapılıyor. Belki içlerinde gerçekten hukuksuz iş yapanlar olabilir ama yapılan uygulamalar hukuktan çok siyasi bir müdahale gibi görülüyor. Güç bende diyerek keyfi davranmaya devam ederseniz sadece siz değil, ülke kaybeder.”



“Mühürsüz oylar toplumun çürümesine yol açtı”



2017’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş referandumunu da eleştiren Çayır, YSK’nın mühürsüz oy kararına atıfta bulundu:

“Bu milletin iradesi çalındı. ‘Hayır’ oylarının fazla olduğu bir tabloda mühürsüz oylar geçerli sayıldı. İstediğin zaman mühürlü, istediğin zaman mühürsüz oy kabul edemezsin. Bu ikili hukuk, toplumun çürümesine yol açıyor. Bir ülkeyi yönetenin adil ve adaletli olması gerekir.”



“2014 Ankara seçimleri hileyle kazanıldı” iddiası



Çayır, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına da değinerek, dönemin başkanı Melih Gökçek’in seçimleri “hileyle kazandığını” iddia etti:

“Ben o dönemde adaydım. Mansur Bey kazanmıştı. 2014 Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimi hileyle alınmıştır.”

Kaynak : PHA