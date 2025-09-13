Muhammen bedeli 84 milyon TL, geçici teminatı ise 8,4 milyon TL olarak belirlenen satış için bilgi odası 18 Ağustos–15 Eylül tarihleri arasında erişime açıldı. Kapalı zarf teklifleri 16 Eylül 2025, saat 16.00’ya kadar kabul edilecek. Kurulun kararı doğrultusunda ihale pazarlıkla devam ederse ikinci aşama 19 Eylül 2025’te yapılacak.



Kayyım süreci ve yayın durması

Flash TV, 2021 sonbaharında yeniden yayına başlamış, kısa bir süre sonra ise “Flash Haber TV” adını kullanmaya başlamıştı. Ancak Mart 2022’de kanala kayyım atanmasının ardından, 15 Nisan 2022’de yayınların durdurulduğu duyuruldu. Kurucu ortaklardan Ömer Ziya Göktuğ’un vefatının ardından ortaklar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve lisans yenileme sürecinde yaşanan sorunlar, kanalın yayın hayatını kesintiye uğratan gerekçeler arasında gösterildi.



TMSF daha sonra Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ için kayyım olarak görevlendirildi ve ticari-iktisadi bütünlüğün satışına yönelik hazırlık süreci başlatıldı.



İhale sürecine yoğun ilgi

Satış ilanının yayımlanmasının ardından medya ve ekonomi çevrelerinde ihaleye yönelik ilgi oluştu. İhaleye katılmak isteyen şirketlerin belirlenen teminatı yatırarak şartnameyi inceleyebileceği, ihale sürecinin şeffaf biçimde yürütüleceği bildirildi.

Kaynak : PHA