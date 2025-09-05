CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğunu ileri sürerek YSK’ya başvurmuştu. CHP'nin İstanbul'daki 39. Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin kesin kararı YSK verecek.

YSK, seçim kurullarının kararlarına yaptığı itirazları görüşmek üzere bugün 14:30’da toplanacak.

İstanbul il Başkanlığı’nda neler olmuştu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar vermiş ve eski CHP İl Başkanı Gürsel Tekin’i kayyum olarak atamıştı. Dolayısıyla, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına da karar verilirken mevcutta yürüyen kongre süreci de durdurulmuştu. Tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar verilmişti. CHP alınan mahkeme kararına karşı "tam kanunsuzluk" itirazıyla YSK’ye başvuru yapmıştı.

Kaynak : PHA