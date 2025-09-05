İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonunda 300 bin adet uyuşturucu hap ile 48 kg hammadde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyon sonucunda 3 şüphelinin yakalandığını, 2’si’nin tutuklandığını ve 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA